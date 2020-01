Negando la Shoah si attesta la propria ignoranza

Michele Montagano, Giovanni Tucci, Carlo Santoro, quante volte ci è capitato di incrociarli lungo le nostre strade cittadine

Vittoria Todisco

Michele Montagano, Giovanni Tucci, Carlo Santoro, quante volte ci è capitato di incrociarli lungo le nostre strade cittadine senza conoscerli, senza, ora che sono diventati anziani nulla conoscere del loro trascorso eppure, essi sono il nostro anello di congiunzione con il passato i testimoni di quanto noi stessi apparteniamo alla storia per averla fatta oppure per averla solamente vissuta e subita.

L’ambasciatore di Germania in Italia, Viktor Embling, ha definito Michele Montagano un “monumento vivente” e tale affermazione non rappresenta un complimento, una cerimonia o una carineria espressa in occasione del conferimento al nostro illustre concittadino della Croce di Verdiestkreuz al Merito di Guerra; l’Ambasciatore a nome della Germania con solennità e contrizione ha onorato un debito riconoscendo a Michele Montagano il merito di non aver alimentato odio nonostante abbia subito una dura prigionia nei campi di concentramento tedeschi ma si è adoperato incontrando i giovani delle scuole e le università di Italia e Germania nel costruire un rapporto di amicizia tra i due paesi attraverso l’esercizio della memoria.

La Germania con disagio dolore e vergogna è riuscita a fare i conti con il passato mettendo un punto fermo tra la storia priva di esempi di valore di cui si e resa protagonista di fronte al mondo e quella vissuta in modo ignobile sporcandosi le mani di sangue innocente. Un punto fermo dal quale ripartire nella ricerca di una riabilitazione che non può passare attraverso la cancellazione della memoria ma derivare dal perdono delle vittime. Un processo che il nostro Paese – nonostante la condivisione di tante colpe con il nazismo – ancora non è riuscito ad intentare.

“Come è possibile – commenta con amarezza Giovanni Tucci – che da qualche parte si continui a negare l’olocausto di persone innocenti e che ogni giorno, e ancor più in occasione della data del 27 gennaio, si continuino a registrare rigurgiti di razzismo e antisemitismo. Noi così vicini al secolo di vita sovente siamo assaliti dallo sconforto guardando al panorama che la società e la classe politica offrono e pensiamo: ma è questa l’Italia che volevamo e per la quale abbiamo patito sofferenze ed umiliazioni oggi impensabili? Ne è valsa la pena? Però andiamo avanti, giriamo per le scuole, incontriamo i giovani per raccontare a loro che rappresentano il futuro di questo nostro Paese le storie che abbiamo vissuto da protagonisti e testimoni affinché apprendano ciò che i libri di scuola non hanno mai scritto. Il nostro impegno non è frutto di un senile narcisismo quanto il dovere di trasmettere ai giovani la memoria di un passato che ci riguarda ma riguarda soprattutto loro perché ciò che è accaduto con il nazismo in Europa continua ad accadere in molte altre parti del mondo e il seme dell’odio attecchisce con straordinaria radicalità. Oggi il pericolo più grande che contamina la società moderna è l’indifferenza – continua Giovanni Tucci – quella che ci rende insensibili di fronte allo spettacolo di tante morti in mare, distratti e superficiali alla vista di quei barconi carichi di essere umani, uomini, donne e bambini che fuggono dai loro paesi infiammati dalle guerre”.

Già, raccontare! Affinché la storia possa insegnare, eliminare l’ignoranza che porta a credere che la shoah sia solo una finzione cinematografica, raccontare, istruire, unico antidoto al fomentare dell’odio.

Ma non sempre aprirsi, raccontare è un percorso facile.

Carlo Santoro prima di riuscire a farlo è giunto alla soglia dei 100 anni compiuti lo scorso 4 novembre e solo con l’approssimarsi di questo evento straordinario si è aperto raccontando alla propria famiglia di essere riuscito solo grazie a fortuite casualità, per ben quattro volte, a sfuggire al plotone di esecuzione tedesco durante l’eccidio di Cefalonia in Grecia dove venne fatto prigioniero. Spesso si preferisce tacere, far finta di dimenticare soffocando il disagio che si prova per essere tornati vivi da quell’inferno dopo aver visto morire i propri familiari, i commilitoni, gli amici. Come si può giudicare? Che sappiamo se sono sogni sereni o resi inquieti da incubi quelli dei reduci che, ancor più da vecchi, vedono riaffiorare alla mente i ricordi del loro passato.

E non ha mai parlato, né tantomeno pubblicamente ricordato il suo trascorso Giorgio Taurozzi, il quale, come Carlo Santoro, ha varcato la soglia dei 100 anni lo scorso 6 novembre. Una vicenda quella di Giorgio Taurozzi funzionario della Prefettura di Campobasso in pensione che ha mantenuto per il resto della propria esistenza una totale riservatezza che possiamo riassumere per la libertà che ci siamo presi di andare a spulciare il suo foglio matricolare. La guerra non è quasi mai una scelta del popolo invece è costretta a subirla e rimanere impotente rispetto alle decisioni che coloro che comandano prendono decidendo per loro anche da che parte stare. Giorgio Taurozzi – nato appunto i 6 novembre del 1919 – di partire per il servizio di leva non voleva proprio saperne; alle armi preferiva lo studio. Infatti dopo aver conseguito il diploma magistrale presso l’istituto Principessa Elena di Campobasso e intendeva proseguire gli studi iscrivendosi al primo anno di Scienze Coloniali. Ma la sua partenza fu solo rimandata. Fu infatti coinvolto nell’operazione Barbarossa e, inviato in Russia con il 104° Battaglione Mitraglieri il 26 luglio del 194, aveva appena 22 anni quale membro del Corpo di spedizione italiano denominato (CSIR).

L’operazione Barbarossa fu lanciata dalla Germania nazista contro l’Unione Sovietica con la partecipazione quale alleato di Hitler dell’esercito militare del Regno d’Italia. L’impegno a prendere parte attivamente all’offensiva lanciata dal fuhrer fu decisa dallo stesso Benito Mussolini che attraverso quell’operazione intendeva riscattarsi dall’insuccesso della campagna d’Africa, Hitler non lo voleva come alleato e inutilmente tentò di dissuaderlo ma la presunzione del Duce fu irremovibile.

Giorgio Taurozzi si trovò catapultato sul fronte russo dove i nazisti avevano già provveduto a fare strage della popolazione inerme. Ha solo per poco tempo imbracciato un’arma perché già nel gennaio del 1943 cessa di trovarsi in zona d’operazioni e viene ricoverato nell’ospedale da campo di Worosciglograd. La sua fu una malattia lunga e debilitante tanto da portarne i segni per tutta la vita passando ancora per altri ospedali da Rikowo a Dugopotetowshig. Taurozzi ha riportato ferite nel corpo perdendo un occhio a causa di una cataratta contratta in zona di guerra ma ben maggiori sono state le ferite inferte allo spirito alla sua dignità di uomo e soldato. Altro calvario per lui inizia dopo l’8 settembre del ’43 quando tornato in Italia a causa delle gravi condizioni fisiche fu accusato di diserzione, per essersi allontanato arbitrariamente durante un viaggio di trasferimento da Campobasso a Lecce e, processato e condannato. Dovrà attendere anni prima che venga riconosciuta la totale inattendibilità di quella vergognosa accusa ed essere finalmente riabilitato ed insignito della Croce al Merito di Guerra.

Taurozzi come Santoro, Tucci e Montagano sono le nostre “querce” e se esiste un disegno divino in questa loro longevità esso prevede che fungano da testimoni in grado di raccontare, ciascuno dalle rispettive angolazioni, l’accaduto di una guerra che ha seminato dolore, morte e vergogna. Dinanzi a loro dobbiamo inchinarci e non mettere a tacere la coscienza dicendo che è tutto falso e non c’è nulla di vero nella scellerata atrocità nazista in cui anche gli italiani hanno avuto un ruolo che non è giusto voler negare né tantomeno dimenticare.