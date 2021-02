Neanche la positività al Covid ferma la coppia di presunti estorsori napoletani

“Ci devi dare i soldi, sappiamo dove abiti”

“Siamo gli amici napelatani. Facci entrare a casa perché ci devi dare i soldi”. E’ più o meno questo il tenore delle minacce che hanno contraddistinto l’inizio dell’incubo vissuto per circa due mesi da un imprenditore molisano nel settore dell’edilizia della provincia di Campobasso caduto in disgrazia dopo il fallimento della impresa di cui era titolare. A proferire tali parole, secondo la Distrettuale Antimafia del Molise, sarebbe stato uno dei due napoletani destinatari delle tre misure cautelari (due in carcere e una ai domiciliari), chiamati a svolgere un presunto recupero crediti vantato da un altro imprenditore residente a Sant’Elia a Pianisi (ora ai domiciliari). Quest’ultimo, sempre in base al quadro accusatorio, si sarebbe rivolto ai due napoletani (uno residente a Campomarino e l’altro a Petacciato) per recuperare soldi (fino a 100mila euro) che fra l’altro erano de tutto inesigibili in quanto l’impresa era fallita. Un incubo iniziato poco prima di Natale e che si è concluso con gli arresti operati questa mattina dai poliziotti del vice questore aggiunto, dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, Raffaele Iasi.

Minacce pesanti che sono emerse grazie al coraggio dell’imprenditore vittima della tentata estorsione: il coraggio di denunciare tutto alla Polizia. Gli investigatori hanno decine di ore di intercettazioni telefoniche che arricchiscono il quadro probatorio di questa inchiesta che vede coinvolta una persona, un napoletano di 49 anni, ritenuto di grande spessore criminale, in quanto ritenuto affiliato ad un clan camorristico che ebbe parte nella sanguinosa faida di Scampia per il controllo di droga e traffico illecito di rifiuti.

Stando alle accuse era proprio quest’ultimo che dirigeva le “trattative del recupero crediti” attraverso chiamate telefoniche dichiaratamente minacciose. Richieste pressanti di denaro che se non dovessero essere state accolte, avrebbero generato pesanti ritorsioni.

Questa mattina all’alba gli investigatori della Mobile si sono presentati nell’abitazione di Campomarino di uno dei napoletani bardati di tutto punto con tute protettive perché l’indagato pare sia positivo al Covid. Nonostante tutto il virus non gli hai mai impedito di continuare a mettere in atto quello che è ritenuto un disegno criminoso.