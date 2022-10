“Neanche la morte può separare i veri amici”, Campobasso piange Andrea Tiberio

Messaggi di cordoglio affidati a facebook per ricordare il 46enne scomparso dopo un incidente in moto. Musica (il karaoke) e i motori (lo slalom), le sue più grandi passioni

Musica e motori. Erano queste le più grandi passioni di Andrea. Lo si capisce subito dal suo profilo facebook, oggi un muro dove i suoi amici gli stanno tributando l’ultimo saluto.

In tanti hanno scelto i social per lasciargli un messaggio d’addio, ricordare un episodio trascorso insieme, raccontare un aneddoto. Nonostante Andrea non vivesse più a Campobasso da un pezzo, lavorava al Nord come autotrasportatore, nel capoluogo molisano ha tantissimi amici, a cui era legato. La distanza di certo non spezza legami saldi. La passione per le auto, lo slalom era un suo grande amore. E poi il canto, sono decine i video in cui Andrea dà prova delle sue doti canore nel corso di serate sia nella sua Campobasso che in Liguria.

“La vera amicizia rende inseparabili, e niente, neanche la morte, può separare i veri amici – scrive Maurizio su fb – Ora che non ci sei più tutto è diverso ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava da piccoli e la nostra amicizia resterà sempre viva così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora”.

La vita è ingiusta con le persone sbagliate, l’amara sentenza di Nadia. E poi ‘Ciao Andrea, buona strada’. Quella strada in cui il 46enne di Campobasso è stato coinvolto in un incidente in moto avvenuto lo scorso 7 settembre a La Spezia. Stava attraversando l’Aurelia, tra Arcola e Fornola, all’altezza del ponte ferroviario quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato con la sua moto nel passaggio sotto il ponte ferroviario.

Assieme a lui, sulla due ruote, c’era una donna di 40 anni. Un impatto molto forte con i due centauri che avevano riportato delle ferite multiple ed erano stati trasferiti in ospedale in codice rosso e ricoverato nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico. Andrea, da quel momento, aveva lottato con tutte le sue forze fino a ieri mattina, 2 ottobre, quando il suo cuore ha smesso di battere.