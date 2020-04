Neanche il Coronavirus ferma la processione della Madonna

Il virus più letale degli ultimi decenni non ferma l’appuntamento secolare con la processione della Madonna Addolorata a Carovilli.

Unico limite l’assenza dei fedeli che, dai balconi, hanno comunque visto sfilare per le strade del paese la statua lignea risalente al 1700, seguita dal parroco, don Mario Fangio, e dal maresciallo dei carabinieri, Giovanni Franchitti, tutti ben distanziati tra loro.

Il grazie della parrocchia al sindaco, Antonio Conti, che non ha posto veti.