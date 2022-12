‘Ndocciata di Agnone, Sgarbi: “E’ una tradizione che merita il riconoscimento dell’Unesco”

“E’ una tradizione che merita il riconoscimento dell’Unesco”. E’ così che Vittorio Sgarbi ha commentato in un post apparso su Facebook la tradizione del rito della ‘Ndocciata che si è svolta nella serata di ieri, 10 dicembre, ad Agnone.

Una manifestazione antica, una tradizione che si rinnova di anno in anno e che punta a fare della città altomolisana la capitale dei fuochi rituali. Il rito del fuoco rivive ad Agnone dove in migliaia sono arrivati per assistere alla manifestazione.

Ed è per questo che anche Vittorio Sgarbi ha voluto riconoscere l’importanza della tradizione di Agnone. “Il fascino della “Ndocciata di Agnone”, in Molise. Cittadini sfilano, in una sorta di rito propiziatorio, con le fiaccole. Il bagliore dei fuochi squarcia il buio della notte e anima i vicoli. Tradizione che merita il riconoscimento dell’Unesco”.