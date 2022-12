Ndocciata 2022, Agnone punta a diventare la “capitale” italiana dei fuochi rituali

Il ministro della cultura di origini agnonesi, la banda dei Carabinieri, la rappresentanza di tutti i vertici delle istituzioni. La Ndocciata 2022 sarà ricordata come l’inizio di un nuovo percorso che vuol portare Agnone a diventare un punto di riferimento nazionale per la tradizione dei fuochi rituali. Una tradizione vivace palpitante in ogni angolo d’Italia e che lega il rito del fuoco a costumi che risalgono alla notte dei tempi. Costumi pagani perché il fuoco aveva un suo culto e un suo dio. Al fuoco è legato l’inizio della vita sociale dell’uomo preistorico che, dopo averlo acceso la prima volta, lo fece diventare l’inizio di una nuova evoluzione. Una tradizione pagana che, nei secoli, si è mantenuta viva dappertutto. Oggi Agnone vuol trasformare il rito del fuoco nel suo marchio Doc e ha bisogno di dare il massimo risalto alla sua tradizione. Per questo la visita del ministro Sangiuliano assume un valore particolare perché se il governo sposa e finanzia la causa di Agnone, ci potrà essere un bel salto in avanti per tutto il Molise. edg

IL VIDEO IN ALTO