Navigator, in Molise 260 in corsa per 13 posti. Ma c’è la mina ricorso

Fare il navigator in Molise, ovvero gratta e, quasi sicuramente, non vinci. Il rapporto di 200 concorrenti (593 le domande iniziali) per 10 posti disponibili a Campobasso e 60 concorrenti per tre posti ad Isernia (172 le istanze in partenza) è di venti a uno per ogni posto, ovvero il 5% di probabilità.

Un sogno, un’utopia, qualcosa di pressoché irrealizzabile per i 260 molisani (semmai optassero per le province di casa, ovvero Campobasso e Isernia) che da ieri hanno preso parte alla prima selezione che si tiene alla Fiera di Roma – 100 domande di cultura generale a risposta multipla in 100 minuti – gestita dall’Anpal e che andrà avanti fino a venerdì prossimo. Le maggiori chanche per essere assunti in questo ruolo, che punta a far incontrare domanda e offerta nei centri per l’impiego come previsto dalle norme che accompagnano il Reddito di Cittadinanza, le avranno i candidati che hanno scelto le sedi di Alessandria (rapporto di uno a 9), Bergamo (uno a 9,1), Pavia (uno a 9,3) come anche Cuneo, Varese e Brescia dove il rapporto è ancora di 9 a uno.

Tuttavia, è stata già fatta una prima scrematura delle domande su base provinciale con i requisiti del possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Ue; regolare permesso di soggiorno per lavoro, godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza e provenienza, assenza di condanne penali e in base al miglior voto di laurea magistrale (o specialistica o 5 anni del vecchio ordinamento) in una delle 13 discipline indicate dall’avviso pubblicato sul sito di Anpal servizi (spaziando – con tutta la discrezionalità del mondo ed escludendo, ad esempio, Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità – da Scienze dell’Economia a Scienze Pedagogiche, Sociologia, a Psicologia e Giurisprudenza). In caso di parità vincerà il candidato più giovane. Questi i numeri e i requisiti per partecipare.Non così, almeno per i ventimila giovani che sono stati esclusi ai blocchi di partenza e non saranno ammessi alle prove. Cento di loro hanno firmato un ricorso che proprio ieri, a una manciata di ore dall’apertura dei cancelli, è stato accolto dal giudice del lavoro Giuseppe Tripi.

Ne consegue che alla prova deve essere ammesso anche chi è stato escluso perché averli scartati solo per il voto di laurea non va bene visto che ci sono situazioni diversissime da regione a regione. Ci sono province in cui si entrava con un voto pari a 100 e altre in cui non bastava un 105.

I navigator – e forse tutta la procedura di selezione per i 54mila candidati per 3mila da assumere con un contratto di collaborazione fino al 30 aprile 2021 a 30mila euro lordi all’anno – rischiano di affondare con tutta la nave del governo (più giallo, essendo un provvedimento-bandiera del M5S, che verde-Lega) prima di salpare.