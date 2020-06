Navetta, parcheggio gratis al posto delle giostre e pedonalizzazione del centro

Si va man mano delineando il quadro della stagione estiva termolese tra riconferme e novità

Sono stati diversi i temi toccati questa mattina, 16 giugno, in conferenza stampa al comune di Termoli. Il sindaco Roberti, il vice Ferrazzano e l’assessore Barile hanno posto l’accento sulle iniziative che prenderanno piede in questi prossimi giorni e durante l’intero periodo estivo. Andando con ordine il vicesindaco Ferrazzano ha annunciato che il servizio di navetta gratuita per andare in spiaggia è stato ripristinato come lo scorso anno. Gli orari saranno gli stessi. A cambiare sarà invece la capienza massima permessa per ogni corsa che verrà dimezzata per via delle norme anti-Covid. Altra “chicca riguarda lo spiazzale lungo viale Marinai d’Italia dove gli anni scorsi stazionavano le giostre. Ebbene quest’aera verrà adibita a parcheggio auto gratuito e le giostre verranno invece spostate in Piazza del Papa. A breve, inoltre, partirà la pedonalizzazione del centro di Termoli in ogni fine settimana che sarà valida dalle 20 fino alle 02. Quest’ultima iniziativa sarà volta ad appoggiare i commercianti che potranno così avere un maggiore spazio a disposizione per poter aggiungere tavoli all’esterno del locale ed evitare dunque assembramenti. Per quel che riguarda, invece, la cartellonistica estiva si parte dal Teatro Verde. Proprio oggi, infatti, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione del Teatro Verde.