Nave da crociera, fish street store e itinerari gastronomici, il turismo targato Flag Molise

Questa mattina la presentazione dei progetti del flag Molise Costiero

REDAZIONE TERMOLI

“In rotta verso il futuro. Una progettualita per lo sviluppo sostenibile della comunità di pesca”. È questo il tema della conferenza stampa che si è svolto questa mattina presso il comune di Termoli per presentare i nuovi progetti del flag Molise Costiero. Progetti ambiziosi di dimensione europea per la tutela e la valorizzazione dei valori paesaggistico-ambientale e la cultura e il sostegno al turismo nei territori del Molise Costieri e collinare possibili già dalla primavera 2020. Sì va dal pescato molisano direttamente dalla barca alla vendita con il “Molise fish street store”, un itinerario della vendita-distribuzione a chilometro zero del pescato del Molise. Sorgeranno ben 6 box in legno dislocate tra Termoli, Campomarino Lido,. Petacciato, Montenero dove sarà possibile acquistare il pescato locale fresco. Il pesce è così pronto ad arrivare al consumatore nelle prime ore del mattino essendo stato pescato nelle 12 ore precedenti. Da qui nasce anche “l’itinerario gastronomico pescato di stagione” puntando sulle antiche ricette e sulla stagionalità. In sostanza i ristoratori aderenti all’iniziativa che per ora sono più di 12, proporranno dei piatti tipici della tradizione con pescato esclusivamente di stagione. Il Flag Molise Costiero è molto attento anche alla questione ambientale per quel che cpncerne la sostenibilità. Ecco che nasce “Un amre zero rifiuti”. I pescatori molisani, infatti, trovano nelle loro reti un gran numero di rifiuti ma la mancanza di norme chiare sullo smaltimento disincentivavano la raccolta e duqnue la spazzatura pescata veniva ributtata in mare. Con questo progetto, invece, si procederà con una corretta raccolta dei rifiuti a mare con il conferimento presso degli impianti preposti per la raccolta dei rifiuti che provengono dal mare. Molto interessante anche il progetto “Live Boat” che promuove itinerari inediti di turismo esperienziale rivolto ai giovani con una nave da crociera che viaggerà da porto a porto (Brindisi, Termoli, Bar e il golfo di Kotor e la costa sud albanese) con tariffe scontatissime. Queste offerte costituiscono una importante attività di potenziamento dell’offerta turistica molisana ma anche italiana.

L’INTERVISTA A CLORIDANO BELLOCCHIO, DIRETTORE FLAG MOLISE COSTIERO