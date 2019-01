Natura: WWF in campo per tutelare le categorie a rischio

di Roberta Felice

La scienza ha catalogato quasi 2 milioni di specie animali e vegetali, ma sulla terra potrebbero esserci tra i 5 e i 100 milioni, che si trovano negli habitat integri e inaccessibili. Ogni giorno proprio questi ambienti naturali vengono distrutti a causa del commercio illegale, del bracconaggio, dell’ inquinamento, dei cambiamenti climatici e il rischio estinzione è sempre più alto. Proprio per questo motivo è nato il Il WWF (World Wide Fund for Nature), il cui emblematico simbolo, il panda gigante, fu scelto accuratamente da Peter Scott per la capacità di esprime tenerezza e simpatia ma anche perché era facile riprodurlo in bianco e nero. La missione del WWF è di mantenere il pianeta sano e vitale attraverso degli obiettivi principali: sollecitare i governi e le istituzioni a promuovere interventi di conservazione, ridurre le minacce e stimolare le comunità locali a preservare la specie, affinché negli habitat aumenti la popolazione e si riduca lo sfruttamento della fauna selvatica. Nessuno conosce il numero esatto di specie che si estinguono ogni anno, ma sappiamo che il 23% dei mammiferi e il 12% degli uccelli è minacciato. L’associazione ha deciso di concentrare gli sforzi su alcune specie definite “prioritarie”. Per esempio un orso ha bisogno di grandi spazi ben conservati per potersi nutrire e riprodurre, quindi tutelarli significa garantire la protezione di tutto l’ecosistema da cui dipende la loro sopravvivenza. E’ strategico focalizzare l’ attenzione su un numero limitato di piante e animali per realizzare obbiettivi più ampi in modo da aiutare le altre forme di vita. Il traffico illegale è una delle principali cause di perdita di biodiversità nel mondo, ogni anno vengono prelevati dal loro ambiente circa cento milioni di esemplari e venduti a peso d’oro sui mercati clandestini. L’organizzazione si è impegnata con un apposito ufficio TRAFFIC per contrastare il commercio illegale e garantire un consumo sostenibile di queste risorse.