Natura incontaminata: la riserva di Montedimezzo

Sei alla ricerca di un luogo letteralmente rimasto intatto nei secoli e che ti offra il contatto diretto con gli #animali e la #natura? Ancora una #sorpresa: la #riservanaturale di #MontediMezzo e Collemelluccio. Si estende per 300 ettari in agro di #vastogirardi e #pescolanciano. Fascino inalterato nel tempo, per i suoi ecosistemi rari e delicati, è inserita nel programma internazionale dell’#UNESCO MAB, Man and Biosphere. Un’#escursione per fare una scorpacciata di #salubrità ph saveriopadovano, chiarameo, luigicaliendo, francescoterreri, luigiaDF

