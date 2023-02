Nato a San Valentino, oggi Giuseppe compie 18 anni

Nascere il giorno della festa degli innamorati non è un caso. Non lo è soprattutto per te caro Giuseppe che oggi, proprio a San Valentino, tagli un traguardo importante, segna l’inizio di un nuovo percorso che ti accingi ad intraprendere.

Compi 18 anni, sei diventato maggiorenne, ormai sei un giovane uomo. Che la vita ti sorrida sempre e l’amore ne sia il filo conduttore. Auguri Giuseppe da mamma Lidia, papà Rocco, da tuo fratello Teo, dalle tue nonne Rosina e Dorina. E da tutti quelli che ti vogliono bene: sono tanti. Buon compleanno!