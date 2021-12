Natività Vivente a Guardialfiera, presepi storici del Molise

Si rinnova anche quest’anno l’appuntano con il Presepe Vivente di Guardialfiera, uno tra i presepi storici più importanti del Molise. L’evento, giunto alla sua 34esima edizione,diventa oggi simbolo di rinascita e di speranza dopo i tempi difficili dovuti dalla pandemia.

L’impegno della Pro Loco Guardialfiera infatti, è quello di far vivere a pieno l’esperienza del Presepe, garantendo il rispetto della normativa per la gestione dell’emergenza da Covid-19.

“Piedicastello”, il borgo antico di Guardialfiera, torna così ad essere il cuore dello spirito del Natale. Varcate le porte del castello, il visitatore viene trasportato nella Betlemme di 2000 anni fa, diventando al tempo stesso spettatore e personaggio. Profumi, sapori, suoni e gesti “antichi” fanno rivivere la quotidianità di un tempo passato, dove tutto è condivisione. È con questo spirito che al visitatore vengono offerti: vin brulè, caldarroste, ceci, pizza calda e i tipici “sfrngiun” ossia pasta di pane allungata e fritta.

Il percorso si sviluppa lungo la suggestiva scalinata di Piedicastello e vede rappresentate circa 30 scene. Abbiamo lo scalpellino, il fabbro, il mugnaio, il vasaio, i pastori, la filanda, il mercato, il censimento, la sinagoga…ogni porta è uno scenario, episodi di vita che raccontano la realtà passata. Giunti alla fine della salita, si arriva nella cripta romanica della Chiesa di Santa Maria Assunta dov’è rappresentata la scena della Natività. È l’immagine più significativa:“una famiglia, un viaggio, un bambino. Avrebbero cambiato il destino dell’umanità per sempre”.

Questa edizione del Presepe Vivente è un piccolo segno di ritorno alla normalità. Un’esperienza unica e suggestiva da non perdere.

Le date in programma sono:

26 Dicembre 2021

2 Gennaio 2022 dalle ore 17,30 alle ore 20,00

6 Gennaio 2022 con la sfilata e l’arrivo dei Magi allietata dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Si precisa che per partecipare occorre essere in possesso di Green Pass e che è possibile prenotarsi sul sito www.prolocoguardialfiera.it . Per ogni altra informazione è possibile contattarci sui nostri profili Facebook Pro Loco Guardialfiera e Instagram proloco_guardialfiera o mandare una mail all’indirizzo info@prolocoguardialfiera.it.