“Natale Solidale Kemarin 2021” per il progetto ‘Grande contro il cancro’

Poco meno di 20 anni fa, un gruppo di amici decideva di avviare quella che, con il tempo, si sarebbe rivelata una vivace e intensa avventura: nasceva, nel luglio del 2002, la Polisportiva Dilettantistica Kemarin. La mission fu chiara sin da subito: il divertimento sarebbero passato attraverso la pratica del calcio a 5, i valori e la passione attraverso rigore e disciplina sportiva. La crescita umana dei singoli avrebbe giovato all’intera collettività. Da allora l’attenzione costante della dirigenza Kemarin al mondo giovanile, terreno d’attenzione e d’azione privilegiato, e le numerose collaborazioni con quanti volessero sostenere la Polisportiva Kemarin in questo progetto.

Sfide plurime hanno animato la Kemarin nel corso degli anni: l’impegno di quest’anno è quello di sostenere, grazei all’importante collaborazione con le Macellerie F.lli De Michele di Campomarino e Guglionesi (CB), la Onlus Soleterre nel progetto di oncologia pediatrica Grande contro il cancro.

In vista del Natale 2021, la donazione per l’acquisto della PallinaDiNataleKemarin si si tradurrà in supporto psicologico, accoglienza, sostegno economico e cure mediche e ricerca agli oltre 3000 bambini malati di cancro in Italia e nel mondo.

Un piccolo gesto capace di fare una grande differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. Un Grande contributo contro il cancro

Non farti scappare l’occasione: ricevi l’edizione limitata della PallinaDiNataleKemarin, regala al tuo albero di Natale o quello di un amico una decorazione nuova, dona ai bambini il sorriso e il coraggio di diventare Grandi contro il cancro.

Per maggiori informazioni sul progetto Grande contro il cancro visita il portale