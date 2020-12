Natale, si pensa ad una Italia tutta zona rossa per evitare terza ondata di contagi

Il governo sta studiando nuove possibilità per imporre nuove restrizioni per le festività di Natale e Capodanno alla luce soprattutto di tutte le immagini che sono circolate in questi giorni che ritraggono le maggiori città italiane affollate di gente nelle piazze e nei luoghi di maggiore passaggio. E’ quello che emerge dalla riunione che si è tenuta in nottata proprio tra il governo e i capi delegazione per evitare la terza ondata a gennaio e che ha preceduto l’incontro di questa mattina con il Comitato tecnico-scientifico. E’ per questo che si sta pensando ad una Italia tutta zona rossa come idea più estrema così come deciso anche dalla Merkel per la Germania o arancione nei giorni festivi e prefestivi. Inoltre sempre nella giornata di oggi è attesa la mozione sugli spostamenti tra comuni per 25,26 dicembre e 1 gennaio. Il governo sembra voler autorizzare poche deroghe, solamente per i comuni più piccoli, con al massimo 5mila abitanti. I movimenti potrebbero essere limitati a un raggio massimo di 30 chilometri, anche se i più rigoristi nel governo vorrebbero ridurre questa cifra. A riferire oggi sarà anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che dovrà fare il punto della situazione sui controlli, sulle multe e soprattutto sulle chiusure scattate in queste ore per gli assembramenti. In ogni caso saranno i prefetti a decidere se e dove bloccare la circolazione. L’ipotesi è quella di chiudere esercizi commerciali e locali pubblici nei giorni festivi. Vuol dire, in sostanza, chiudere bar, ristoranti, pasticcerie e negozi nei giorni festivi e prefestivi. Rimarrebbero aperti solo farmacie, tabacchi ed edicole. Le chiusure potrebbero scattare già dal 19 o dal 20 dicembre. Anche se potrebbero pure slittare ai giorni più a ridosso del Natale.

Dunque, secondo quanto riporta Repubblica, sono al momento tre gli scenari al vaglio del governo. Il primo varrebbe per il periodo dal 24 dicembre al primo gennaio: tutta Italia sarebbe zona arancione, non permettendo quindi di uscire dal proprio comune e chiudendo bar e ristoranti. Il secondo scenario riguarderebbe solo i giorni festivi e prefestivi, quindi dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi il 5 e 6 gennaio. In questo caso l’Italia sarebbe tutta zona rossa: verrebbero chiusi i negozi, vietati tutti gli spostamenti e consentita una flessibilità minima solamente per il giorno di Natale, anche per permettere agli italiani di andare a messa. Infine, c’è un terzo scenario, leggermente più morbido: andrebbe dal 24 dicembre al 6 gennaio e verrebbero chiusi bar e ristoranti con un rafforzamento del coprifuoco per le feste, magari dalle 18 o dalle 20, con l’obiettivo di bloccare cenoni, aperitivi e feste in casa.