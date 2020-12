Natale “scintillante” a Termoli, accese le luminarie nel centro della città

L’obiettivo è quello di cercare di ricreare la giusta atmosfera natalizia. E così l’amministrazione comunale di Termoli ha deciso di inaugurare le luminarie in città. Addobbi natalizi che vanno a completare quelli realizzati dai ragazzi del Centro San Damiano prima dell’Immacolata. Le luminarie sono state dislocate in vari punti della città assieme alla musica in filodiffusione che allieterà il passeggio con le classiche canzoni delle festività. Un Natale composto che richiama pero’ alla tradizione di sempre nella speranza di lasciarsi alle spalle questo difficile momento.

