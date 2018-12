Natale oltre le sbarre, un mercatino solidale con le creazioni realizzate dai detenuti

REDAZIONE ISERNIA

Mercatino natalizio per la Pastorale Carceraria della Diocesi di Isernia-Venafro. Sul banchetto posto dinanzi la Cattedrale di San Pietro Apostolo tanti piccoli oggetti realizzati dai detenuti. Fiori di cartapesta, bracciali e altre idee regalo non solo molto carine ma che rappresentano anche la volontà di tornare a vivere, di riaffermarsi nella società, eliminando quello stigma, quell’alone negativo, che rende i detenuti e gli ex detenuti ancora meno liberi. Quella della Pastorale Carceraria – gruppo di volontari impegnato nell’assistenza e nella promozione di attività all’interno della casa circondariale Ponte San Leonardo – è un’esperienza unica, che porta a confrontarsi con le difficoltà, con gli impedimenti quotidiani. «Sono considerati gli ultimi ma a tutti deve essere data una possibilità di riscatto, di redenzione», queste le parole di Adelina Gentile, una dei volontari impegnati nell’iniziativa di beneficenza.

IN EVIDENZA, L’INTERVISTA ALLA VOLONTARIA DELLA PASTORALE CARCERARIA DELLA DIOCESI ISERNIA-VENAFRO ADELINA GENTILE