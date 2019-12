Natale oltre le sbarre: detenuti protagonisti del mercatino di beneficenza

Esporranno i manufatti realizzati in carcere dinanzi alla Cattedrale

ISERNIA. La Pastorale Carceraria Diocesana di Isernia, soprattutto in questo periodo natalizio, ha previsto varie attività che coinvolgono i detenuti e che mirano a sensibilizzare gli stessi e la cittadinanza sull’importanza del percorso riabilitativo. Tra gli appuntamenti in programma il primo sarà il mercatino di beneficenza previsto per domani, 7 dicembre, dinanzi alla Cattedrale San Pietro Apostolo di Isernia e vedrà l’esposizione dei manufatti realizzati nella locale Casa Circondariale. Per l’occasione tre detenuti saranno affidati ai volontari diocesani. Una bella iniziativa che mira a far conoscere uomini troppo spesso considerati solo numeri o peggio ancora rifiuti sociali.