Natale ‘low cost’ per i termolesi: sotto l’albero spazio ai regali per i più piccoli

REDAZIONE TERMOLI.

Il Natale è dei bambini e mai come in questo periodo storico i regali sono rivolti quasi esclusivamente a loro. Durante questi giorni che precedono il Natale i termolesi ci hanno confidato di aver pensato esclusivamente ai più piccoli di casa, risparmiando per i ‘pensierini’ rivolti ai più grandi. Feste low cost dunque che non lasciano spazio a regali folli. Tra gli intervistati c’è stato anche chi ha lanciato qualche ‘frecciata’ alla situazione del centro città termolese che non permetterebbe un “giro commerciale utile agli acquisti di Natale sia per la mancanza di parcheggi che per la presenza di pochi negozi”.