“Natale in famiglia Tornola”, successo per il recital della Schweitzer

Emozioni per gli studenti e i genitori della scuola di Termoli

Una rappresentazione teatrale per raccontare il Natale, però in termolese. Successo per il recital della scuola primaria “Giovanni Paolo II” I.C. Schweitzer di Termoli che ha portato in scena la rappresentazione teatrale in dialetto termolese “Natale in famiglia Tornola”. La recita è stata messa in scena dagli alunni della 5 B guidati dalle docenti Mucci Roberta, Campagna A.Maria,Pucacco Cinzia e Iannacci Teresa che hanno curato regia, scenografia e canti ma grazie anche alla collaborazione preziosa di due nonne DOC termolesi Maria e Luisa Turdò che hanno curato la pronuncia del dialetto. Dopo la presentazione del narratore all’improvviso si apre il sipario…l’orologio torna indietro negli anni 50 nella casa di BASSO pescatore di Termoli ( che rappresenta una della antiche famiglie della marineria termolese) dove tutte le donne della famiglia, mamme, nonne e nipoti si stanno adoperando per preparare la tipica cena della vigilia di Natale mentre tutti i parenti immigrati stanno rientrando in famiglia per trascorrere il Natale “sotto la mazza du Castille”. La rappresentazione si inserisce in un progetto curricolare dove molti alunni provenienti da famiglie dei territori limitrofi o straniere , imparano parole in dialetto termolese, conoscono aspetti della tradizione per recuperare l’identità locale, il senso di appartenenza, e far sì che essi possano vedere questa comunità come luogo di crescita e Termoli come la loro città.