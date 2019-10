Natale in città, il Comune pronto a ricevere proposte per gli eventi

L’avviso di Palazzo San Giorgio punta a «promuovere la cultura come fattore di identità cittadina e regionale»

CAMPOBASSO. Il Comune di Campobasso è pronto a raccogliere le manifestazioni di interesse «per gli allestimenti tecnici – si legge nella nota di Palazzo San Giorgio – nonché quelli concernenti i materiali per la divulgazione delle iniziative da selezionare per l’inserimento nel programma di eventi invernali 2019/2020, compresi gli eventi natalizi». L’avviso pubblico è stato emesso «in attuazione dell’articolo 1 comma 5 dello Statuto comunale, ai sensi del quale l’Ente si impegna a promuovere la cultura come fattore di identità della comunità cittadina e regionale. Si intendono così valorizzare le proposte presentate per consentire una ottimale integrazione tra generi culturali diversi, valorizzando al contempo i vari luoghi della città, gli aspetti culturali e storici del territorio nonché la promozione commerciale e turistica».

Inoltre, «la manifestazione di interesse non farà sorgere alcun obbligo in capo all’amministrazione comunale, né alcun diritto e/o pretesa in capo ai soggetti partecipanti. L’amministrazione si riserva di approfondire, con i soggetti interessati, aspetti e modalità delle proposte, senza che ciò costituisca un impegno a sostenere economicamente le stesse o a garantire il loro inserimento nel programma».

L’istanza, corredata del documento di riconoscimento del legale rappresentante, dovrà pervenire tramite Pec all’indirizzo comune.campobasso.protocollo@pec.it oppure con protocollo a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza V. Emanuele II entro il 18 novembre 2019, con la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacolo per l’inverno 2019/2020”. «I suddetti termini sono puramente indicativi e non perentori al fine di consentire la massima partecipazione. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di valutare ed eventualmente accogliere – si conclude nella nota – proposte presentate al di fuori dei termini suddetti, in considerazione della particolare rilevanza/novità delle stesse».