Natale in Città, gli eventi in programma domani a Campobasso

Per “Natale in Città”, il cartellone degli eventi in programma a Campobasso durante il periodo delle festività natalizie che andrà avanti fino al 17 gennaio 2022, mercoledì 15 dicembre saranno due gli appuntamenti in programma da non perdere, entrambi musicali.

Infatti, alle ore 19.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore, ci sarà il secondo dei concerti previsti per la rassegna “Chiese in Musica”, a cura del Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi”.

Ad esibirsi in concerto saranno Alessandro Marini, pianoforte, e Gianluca Pasolini, tenore.

L’ingresso sarà libero con green pass.

Alla Casa della Scuola in via Roma 41, invece, alle ore 20.00, inserito tra gli appuntamenti del Progetto Revival, ci sarà lo spettacolo dei Fake Five,a cura dell’Associazione Culturale Musicale “R. Wagner”, che proporranno un concerto con le più belle colonne sonore cinematografiche.

Per info e prenotazioni 339/6448417.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sempre alla Casa della Scuola e sempre inserito nel progetto Revival, ci sarà l’Infoday del “Progetto REVIVAL: riscoperta e valorizzazione di luoghi ed itinerari perduti del ‘900”. Durante l’infoday verranno presentati i risultati raggiunti durante tutto il percorso progettuale, che per il Comune di Campobasso si sono soprattutto incentrati sulla individuazione di alcuni edifici del ‘900, da valorizzare e riportare a nuova vita. In particolare, la Casa della Scuola “E. D’Ovidio” è stata scelta come “luogo pilota” per il progetto che ha dato inizio a un’opera di recupero, consistita in una riqualificazione dell’androne di ingresso principale e nella sistemazione del retrostante piazzale in asfalto. Interverranno all’incontro: Paola Felice – Assessore alla Cultura del Comune di Campobasso; Claudia Romaniello e Sabrina Tirabassi – Servizio Programmazione e Politiche comunitarie del Comune di Campobasso; Roberto Righi – consulente società STEPS.