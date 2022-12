“Natale in Città” entra nel vivo: settimana ricca di appuntamenti

Una settimana ricca di appuntamenti, per ciò che concerne Natale in Città, quella che parte a Campobasso da lunedì 12 dicembre. Infatti, il calendario degli eventi natalizi stilato dal Comune di Campobasso, entra nel vivo e continua a proporre incontri e occasioni di diverso genere.

Si parte con la presentazione del calendario della SIPCB Onlus Molise, a cura della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, che si tiene questo pomeriggio, lunedì 12 dicembre, presso i locali del Circolo Sannitico, alle ore 18.00. Si prosegue martedì, 13 dicembre, alle ore 17.00, in Bibliomediateca comunale di Campobasso con il gruppo di lettura “Leggiamo”, per l’incontro sulle opere del Premio Nobel 2022 Annie Ernaux e sulla poesia degli Haiku è aperto a tutti e si terrà presso la Sala Eventi della Bibliomediateca comunale di Campobasso. Per informazioni telefonare: 0874.405610.

Mercoledì 14 dicembre, alla presenza del “Premio Campiello”, Remo Rapino, si terrà il presso il Circolo Sannitico, alle ore 18.30, la presentazione del libro “Guido Biondi”, scritto da Luciano Biondi.

L’evento, intitolato, “Omaggio al Platinì del Molise”, ha ottenuto il Patrocinio dal Comune di Campobasso ed è stato organizzato dall’Avv. Alessio Palladino, moderatore dell’evento. Tra i presenti, l’autore, Luciano Biondi, il premio Campiello 2020, Remo Rapino, l’autore di “Campobasso una porta per la A”, Francesco Brunale e l’Avv.Luigi Toppeta, ex bandiera del Lanciano e amico della famiglia Biondi.

Sempre mercoledì 14 dicembre, al Teatro Savoia alle ore 21.00, concerto di Josef Edoardo Mossali (pianoforte), a cura dell’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”.

Giovedì 15 dicembre, il programma di Natale in Città prevede, invece, prima, alle ore 18.00, presso il Circolo Sannitico, il recital e la presentazione del libro “Come una Piccola Nuvola” di Pierluigi Giorgio e poi al Teatro Savoia, alle ore 19.30, il Concerto di Natale dell’Orchestra Suoni del Sud di Foggia, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise.

Venerdì 16 dicembre tornano per le strade del centro città, e più precisamente lungo Corso Vittorio Emanuele II, i Mercatini di Natale Città di Campobasso, con i seguenti orari: dalle 16.00 alle 22.00. Nello stesso giorno, alle ore 17.00 al Circolo Sannitico, ci sarà la presentazione del libro “Le strade storiche” di Oreste Rutigliano a cure dell’Associazione Italia Nostra Campobasso, mentre per le vie del centro del Capoluogo, dalle ore 19.00, terrà la sua esibizione il Gruppo Folkloristico di Agnone, evento a cura dell’Associazione Moliseradici.

Sabato 17 dicembre, tra le tante interessanti proposte di Natale in Città, ci sono: la visita guidata della Città di Campobasso, con prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint turistico o al numero 0874405299; i Mercatini di Natale Città di Campobasso, lungo Corso Vittorio Emanuele II, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00. A cura dell’Associazione Moliseradici, presso la Casa della Scuola di via Roma, Gli Hobbisti raccontano il Natale con la mostra mercato degli hobbisti molisani, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00. In Piazzetta Palombo, dalle ore 16.00 dello stesso sabato, si terrà il Mercatino multietnico e solidale per bambini, a cura dell’Associazione Namastè. Per le vie del centro città, dalle ore 19.00, si esibirà il Gruppo Folkloristico Compagnia d’Arte popolare di San Giuliano del Sannio, evento a cura dell’Associazione Moliseradici.

Sabato 17 dicembre è anche la giornata dell’inaugurazione, alle ore 17.30, della Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea “Domenico Fratianni” – Città di Campobasso, XI Edizione che prevede anche l’omaggio a Carlo Carrà, con l’esposizione di tutte le incisioni del Maestro esposte per la prima volta insieme e di 58 opere di incisori italiani, il tutto a cura dell’Associazione Culturale Domenico Fratianni, presso la Sala espositiva Palazzo GIL.

Torna, sempre il 17 dicembre, la VII edizione del Concorso di Pittura Estemporanea “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace”, a cura dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, presso il Circolo Sannitico: ore 9.30 inizio estemporanea, ore 19.30 cerimonia di premiazione.

Al Museo dei Misteri, così come la tradizione vuole, tornano i Presepi di Giovanni Teberino con “Quanno nascette Ninno”, a cura dell’Associazione Misteri & Tradizioni di Campobasso. Orari di apertura: dalle 16.00 alle 19.00; festivi: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 (fino al 6 gennaio). Ma sabato 17 dicembre, con partenza da Piazza Falcone e Borsellino, alle ore 17.30, torna anche l’immancabile passeggiata motociclistica natalizia dei “Babbi Bikers”, a cura dell’Associazione Piero Ioffredi Polpetta.

In conclusione di giornata, al Teatro Savoia, alle ore 18.30, in programma il concerto del Quartetto Werther a cura dell’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”.