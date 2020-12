Natale, il Diavolo e Donzella dei Misteri in piazza a Campobasso

Come noto il comune di Campobasso ha deciso ugualmente, nonostante la pandemia e la crisi economica, di allestire gli “addobbi” di Natale e luminarie in città, anche per cercare di alleggerire un periodo certamente pesante. E questa mattina, martedì 1 dicembre, i campobassani hanno trovato in piazza una sorpresa, sicuramente gradita. Davanti alla casa comunale fanno bella mostra di sé il Diavolo e la Donzella dei Misteri. I personaggi che sfilano ogni anno sul carro di Sant’Antonio Abate. E le riproduzioni natalizie, anche durante l’allestimento, hanno attirato subito l’attenzione di cittadini e soprattutto bambini. I Misteri sono nel cuore di tutti i campobassani, grandi e piccini e l’iniziativa dell’amministrazione comunale sembra essere stata apprezzata dalla cittadinanza.

