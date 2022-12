Natale di gioia, un dialogo tra musica e parole 

Campobasso, 18 dicembre ’22. Atmosfera di Natale XXI Edizione. Natale, un dialogo tra musica e parole. “La musica – ha detto di recente papa Francesco – rasserena, dispone al dialogo, favorisce l’incontro e favorisce l’amicizia. In questo senso è una via aperta per la pace”. Saranno le calde sonorità della musica gospel and spiritual degli Ancient Souls insieme alle storie delle più famose canzoni del Natale raccontate (nel suo ultimo libro “Last Christmas” di Ancora Editrice) dal Vaticanista del TG2 Enzo Romeo a rendere coinvolgente il clima di attesa della Natività. Il concerto di Natale “Atmosfera di Natale” giunto alla XXI edizione, avrà luogo Giovedì, 22 dicembre, alle ore 15:30, presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Campobasso e, a seguire, alle ore 18:00, nella chiesa di Santa Maria della Libera in Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso. In questo particolare anno di ripresa dopo gli eventi pandemici, il concerto è un messaggio di gioia in un suggestivo dialogo tra narrazione musicale e narrazione letteraria tra le più famose melodie e i canti del Natale illuminati dall’autore Enzo Romeo. Patrocinata dal Comune di Campobasso, Atmosfera di Natale XXI Edizione, è promossa dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana (UCSI) del Molise, dall’Associazione Liberi nell’Arte aps in collaborazione con l’Associazione Nazionale e regionale AIART Cittadini Mediali (afferente alla Conferenza Episcopale Italiana) e con la ditta Sassano. Il coro Ancient Souls (quattro sezioni timbriche vocali), il primo nato in Molise sin dal 1995 con oltre 500 concerti in Italia, è guidato sotto la storica direzione della prof.ssa Rita D’Addona quale messaggio di libertà e di Pace. Esso si avvale dell’accompagnamento strumentale di musicisti professionisti come Antonello Rapuano al pianoforte (maestro arrangiatore delle parti vocali e strumentali), Giulio Boniello al basso elettrico, e Giuseppe Lanese al clarinetto. A guidare il percorso narrativo in dialogo con il giornalista e vaticanista Romeo, sarà la giornalista Monica Surace. Il concerto di cultura, tradizione e prossimità, avrà una duplice esibizione: nel Carcere di Campobasso per i ristretti delle medie sezioni e per tutto il personale penitenziario ed esterno a partire dalla Direzione e le Istituzioni, mentre, nel centro cittadino, presso la chiesa adiacente al Municipio di Campobasso, il concerto sarà aperto a tutti i cittadini e cultori appassionati. Musica e parole predisporranno l’ascoltatore verso atmosfere suggestive e coinvolgenti del soul afro americano e del canto della tradizione musicale natalizia internazionale. Il viaggio narrativo musicale sarà “sorprendemente attuale” e saprà donare, insieme, un’opera di grande fascino. “La musica, la più immateriale tra le arti, ha dato vita ai canti di Natale. Melodie semplici e semplici parole ci connettono con le profondità della pace e della gioia, risvegliando nell’animo la devozione e l’anelito alla fratellanza” così è citato da Juri Camisasca nella prefazione del libro di Enzo Romeo.