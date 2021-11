Natale D’Amare, lanciato il calendario degli eventi natalizi del Comune di Campomarino

L’assessorato al turismo, il delegato alla cultura e l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali presentano il calendario degli eventi di Natale del Comune di Campomarino.

“Natale d’Amare 2021, trascorri le tue feste con noi” è un cartellone ricco di eventi pensato per rendere piacevoli le festività e per rilanciare Campomarino con una serie di iniziative trasversali, dalla cultura all’animazione per bambini, dalla valorizzazione delle tipicità locali agli eventi tipici della tradizione locale.

Si parte il 4 dicembre con “Christmas Master Dance” un appuntamento all’insegna del ballo in via Sturzo a Campomarino Lido.

L’8 dicembre piazza Vittorio Veneto e il borgo antico, addobbato a tema con allestimenti natalizi e con luminarie caratteristiche e di impatto, ospiteranno l’accensione dell’albero di Natale, l’inaugurazione dei Presepi del Borgo e della Casa di Babbo Natale e la banda di Babbo Natale. Altri due alberi di Natale sono stati inoltre predisposti al Lido e a Nuova Cliternia, dinanzi al santuario della Madonna Grande.

Per oltre un mese, fino al 9 gennaio, gli eventi si svilupperanno con cadenza costante coinvolgendo anche le associazioni locali e offrendo un’ampia scelta per turisti e residenti, grandi e bambini.

Domenica 12 dicembre in piazza Wojtyla si terrà “Christmas is magic” uno spettacolo di magia e animazione dedicato ai bambini mentre molto attesi e dal grande impatto saranno gli spettacoli di animazione previsti per il 12 e il 26 dicembre quando gli spettacoli “Arpa e laser show e lo “Spettacolo natalizio dell Fontane Danzanti” contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva in Largo Santa Maria a Mare.

Domenica 19 dicembre tornano anche il classico evento “Babbo Natale in vespa” che introdurrà la mostra estemporanea di ecopittura “L’arte di Bacco” che coinvolgerà nella cornice di Palazzo Norante artisti e attività vinicole locali.

Il 19 dicembre è anche dedicato ai classici concerti natalizi. Alle 18.30 nel Santuario della Madonna Grande un evento d’eccezione, il concerto Gospel di Natale, volto a dare risalto al celebre santuario e a creare un’atmosfera indimenticabile. Alle 21.00 invece, sarà il turno della chiesa Santo Spirito che ospiterà il concerto della Polifonica di Campomarino diretto dal Maestro Ottavio D’Eugenio.

La sera di Natale sarà possibile ammirare i Presepi del Borgo, tra le caratteristiche vie appositamente addobbate nelle quali sarà possibile degustare prodotti tipici. I presepi del Borgo e la Casa di Babbo natale saranno aperti e visitabili in diverse date, al fine di consentire un ampio coinvolgimento della cittadinanza.

Sarà inoltre riproposto il classico appuntamento con “Spirito di Natale” e i cocktail d Charles Flamminio a Palazzo Norante.

Immancabile anche l’appuntamento con la Befana il 6 gennaio con un evento dedicato alla Casa della Befana, l’Officina della Befana e la Befana Dance. In contemporanea si potrà assistere al caratteristico arrivo dei Re Magi a cavallo.

Non mancheranno i classici appuntamenti dedicati al teatro nella sala teatro della Parrocchia: il 27 dicembre “Gocce di Memoria” mentre l’8 e il 9 gennaio lo spettacolo “Natale in casa Cupiello” chiuderà il calendario.

Oltre un mese di eventi, predisposti con la collaborazione delle associazioni locali e delle associazioni di volontariato, con diversi appuntamenti che consentiranno di vivere le feste natalizie in un’atmosfera di gioia e condivisione.