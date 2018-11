Natale da record, ecco tutte le novità sul cartellone degli eventi

NOEMI GALUPPO

CAMPOBASSO

Natale in città, dal 28 novembre al 17 gennaio eventi a Campobasso. Il cartellone di iniziative sta prendendo forma. È la presidente della Commissione Cultura, Giovanna Viola, a coordinare la macchina organizzativa. Per quest’anno – l’ultimo anno di amministrazione Battista – è stato ‘tolto’ il potere ai singoli assessorati in favore di una collaborazione di tutti per la riuscita di un programma unico.

La stima complessiva dei costi del cartellone di eventi è di circa 35mila euro, di cui 10mila destinati a service, palco e Siae. Alcuni eventi saranno cofinanziati dai privati. Un budget ridotto notevolmente rispetto agli altri anni in favore delle luminarie (circa 120mila euro) e alla sfilata straordinaria dei Misteri del 2 dicembre. «Un calendario – commenta la Viola, – seppur dignitoso, più corposo rispetto agli altri anni». «Quest’anno – spiega la presidente della Commissione Cultura – ci sarà un solo cartellone realizzato a quattro mani che comprende eventi del settore commercio, cultura, politiche sociali e quelli dedicati prettamente ai trecento anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno».

Proprio l’evento straordinario del tricentenario della nascita dell’inventore dei Misteri di Campobasso sarà il filo conduttore di tutto il cartellone natalizio. «Tra le novità – annuncia Giovanna Viola – la realizzazione di quasi tutti gli eventi all’aperto. Sfidiamo il tempo con un obiettivo: far vivere la piazza. Abbiamo cercato di abbinare eventi della struttura commercio organizzati al Mercato Coperto ad eventi culturali. Iniziative complete in favore della cittadinanza e dei turisti. In programma un evento al Savoia tradotto nella lingua dei segni, anche questa è una novità. Il 1 dicembre coro Gospel di Bologna con due artisti molisani al Savoia. Il 2 dicembre concerto “Cuore di Donna” in Piazza della Vittoria. Un cartellone ricco anche grazie alle attività delle diverse associazioni che rientreranno nel cartellone comunale. Non solo al centro, ma anche nelle zone periferiche. Iniziative previste anche al Quartiere Cep. Un Natale – chiude la Viola – all’insegna della rievocazione e della collaborazione».

Tra le iniziative non dimentichiamo la fiera all’ex Romagnoli, un mini Corpus Domini in programma dal 30 novembre al 2 dicembre, e i mercatini di Natale lungo il corso. Poi una serie di eventi con artisti di strada e la “Sassinoro Band” che si esibirà per il centro.

Turisti pronti ad arrivare a Campobasso. Luci puntate sulla città.

Tra plausi e critiche, il capoluogo di regione si avvia ad aprire la parentesi natalizia e ad onorare Paolo Saverio Di Zinno. L’evento della sfilata straordinaria dei Misteri – in collaborazione con la Curia di Campobasso e con l’Associazione Misteri e Tradizioni – si appresta già a diventare di calibro internazionale. Arriveranno in città personaggi legati alla richiesta di patrimonio Unesco per gli Ingegni di Campobasso, una nostra straordinaria unicità.