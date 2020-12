Natale Covid tra lacrime e lontananza: “Saremo soli” (INTERVISTE)

Stretta anti-Covid per le festività di Natale e Capodanno. E’ questo quanto introdotto con il nuovo Dpcm di Conte entrato in vigore il 4 dicembre. Il nuovo decreto copre tutto il periodo delle festività, periodo durante il quale, si tende a spostarsi con maggior frequenza. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021, infatti, è vietato uscire dalla propria regione anche se si trova in fascia gialla. Il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio è vietato uscire dal proprio comune in tutta Italia. È però consentito muoversi se si deve raggiungere una persona che non è autosufficiente. E dunque, nel caso di anziani soli o di parenti malati, sarà consentito andare ad assisterli. Non è invece consentito spostarsi per andare a trascorrere le festività con i parenti che vivono in una regione diversa se non ci sono motivi di necessità. Ed è proprio questo il punto. Non poter essere al fianco dei propri affetti più cari. Figli che vivono magari lontani e nipoti da poter vedere solamente dietro lo schermo di un telefono. Ed è questo a mancare più di ogni altra cosa. Siamo andati in centro a Termoli a raccogliere l’umore delle persone. Ecco cosa ci hanno raccontato.