Natale con Me.Mo tra visite guidate e didattica: ecco il calendario delle iniziative

L’Associazione Me.MO Cantieri Culturali a.p.s., concessionaria dei servizi di visite guidate e della didattica museale per il MiC Molise, organizza, per il periodo che va dal 08 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023, i seguenti appuntamenti:

• Isernia, Centro Europeo di Ricerche Preistoriche

11 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Laboratorio di lettura: racconto di una storia di Natale e realizzazione di un lavoretto a tema; info e prenotazione obbligatoria: email memoisernia@gmail.com, cell. 324.9517836

• Venafro, Museo Nazionale del Molise – Castello Pandone e Museo Archeologico di Santa Chiara Visite guidate:

08, 11, 18, 24 e 26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

23 e 24 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

03 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

info e prenotazione obbligatoria: email memovenafro@gmail.com, cell. 389.2191032

• Venafro, Museo Nazionale del Molise – Castello Pandone

17 dicembre ore 16.30: Laboratorio di Mosaico in collaborazione con la Bottega Arte &Teka; 26 dicembre ore 16.30: Letture e racconti per i più piccoli con visita guidata;

06 Gennaio 2023 ore 16.30: Arriva la Befana.

info e prenotazione obbligatoria: email memovenafro@gmail.com, cell. 389.2191032

• Larino, Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano e di Villa Zappone

sabato 10 dicembre alle ore 10:00

“Lo Schiaccianoci”

Laboratorio di lettura per bambini

info e prenotazione obbligatoria: email memolarino@gmail.com, cell. 324.9517836

• Petacciato, Biblioteca Comunale

sabato 10 dicembre alle ore 10:30

“La vera storia di Babbo Natale”

racconti e attività laboratoriale per bambini

info e prenotazione obbligatoria: email memolarino@gmail.com, cell. 324.9517836

• Parco Archeologico di Saepinum/Altilia

18, 21 e 23 dicembre alle ore 11.00: visite guidate

info e prenotazione obbligatoria: email memosepino@gmail.com, cell. 329.4593123.