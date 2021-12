Natale, Coldiretti Molise, vicina alla comunita’ di Castelpizzuto

Per le festività natalizie, ormai imminenti, Coldiretti Molise rivolge un messaggio di vicinanza e solidarietà alla comunità tutta di Castelpizzuto, che sta vivendo ormai da mesi una grave emergenza dovuta alla famigerata frana che ha isolato il paese.

Partendo dalle difficoltà del piccolo centro in provincia di Isernia, Coldiretti rivolge un invito alle Istituzioni ed agli uomini che le rappresentano affinché si adoperino, in maniera rapida ed efficace, per risolvere i problemi che affliggono i tanti, troppi, “Castelpizzuto” del Molise, dove l’emergenza sta tristemente diventando la “normalità”.

Per questo l’Organizzazione si augura che il 2022 sia un anno ricco di soluzioni per i tanti problemi che affliggono le imprese ed i cittadini della nostra regione mettendo in guardia tutti dalla peggiore delle calamità: l’indifferenza