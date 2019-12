Natale coi fiocchi a Montorio nei Frentani, applausi per il musical delle scuole

REDAZIONE

Gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Montorio nei Frentani si sono esibiti in un “musical” dal titolo “Natale coi fiocchi” evidenziando l’importanza dell’amicizia, della solidarietà e della cooperazione. La chiesa della Madonna del Carmine, ornata a festa per l’occasione, era stracolma di genitori, parenti e amici degli alunni. L’iniziativa è riuscita a suscitare emozioni e sentimenti favorendo la condivisione, altresì, di risultati, conoscenze, competenze, obiettivi didattico-educativi dei primi quattro mesi dell’anno scolastico in corso. Erano presenti, tra gli altri, il dirigente scolastico, prof. Antonio Vesce, il sindaco Nino Ponte, il vicesindaco Maria Spedaliere, il parroco don Giovanni Licursi e l’ex Provveditore agli studi Giuseppe Colombo.

In una sorta di “bilancio sociale”, sui due lati antistanti della suggestiva chiesetta sono stati allestiti cartelloni con foto e didascalie rappresentati le esperienze più significative effettuate nelle attività psicomotorie (tennis, atletica, danza sportiva…) ed espressivo-manipolative.

La scuola è il momento dell’impegno costante nello studio e delle prime responsabilità e i bambini di Montorio, superando l’ansia del momento, sono riusciti egregiamente a recitare, a cantare e a raccontare la trama della drammatizzazione, ciascuno con il proprio ruolo.

Nel suo intervento il preside Antonio Vesce ha messo in risalto la valenza educativa e pedagogica dell’attività teatrale e ha rimarcato il lavoro minuzioso che le docenti svolgono tutti i giorni, contemperando più programmi in pluriclassi che, al contrario di quanto spesso si asserisce, consentono, comunque, di svolgere costantemente un metodo di studio personalizzato e individualizzato a beneficio di ciascun alunno. Lo stesso si è, poi, complimentato con tutti gli alunni per il bellissimo spettacolo.

Il sindaco Nino Ponte ha evidenziato il rapporto sinergico esistente con le famiglie, la scuola e con le molteplici attività che l’Amministrazione comunale supporta per i suoi piccoli concittadini che hanno la fortuna di praticare svariati sport, dalla pallavolo alla scherma, con esperti del Coni, in un contesto, seppur piccolo, ma particolarmente dinamico e stimolante.