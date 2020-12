Natale, arriva il mercatino della cooperativa Lai di Isernia (VIDEO)

Anche quest’anno la cooperativa Lai propone il mercatino di Natale nonostante il periodo. Sarà possibile acquistare i manufatti, il miele, la marmellata di cipolla e i prodotti di stagione dell’orso presso i locali di corso risorgimento 225 previa prenotazione da effettuare tramite i canali social della cooperativa Lai ovvero facebook, Instagram, whatsapp o chiamando direttamente in cooperativa al numero 0865410546. prenotando il regalo solidale sarà consegnato rispettando i protocolli di sicurezza.

Per i soci della cooperativa la Lai rappresenta un porto sicuro in un mare burrascoso. I ragazzi hanno dimostrato grande senso di responsabilità continuando ad indossare la mascherina nonostante per loro non fosse obbligatoria. Il risultato è’ che dall’inizio dell’epidemia il Covid è’ sempre rimasto fuori dalla struttura.