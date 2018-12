Natale amaro per i lavoratori molisani, tante le vertenze aperte

REDAZIONE CAMPOBASSO

Il Molise: una regione con poco più di 300mila abitanti (in costante calo) e con uno dei territori più ricchi d’Italia.

Anzi, potenzialmente la regione più giovane d’Italia è tra le più ricche: risorse naturali a iosa, territorio incontaminato, bellezze archeologiche dal valore inestimabile, terreni fertili, mare e montagna nel giro di pochi chilometri, un ecosistema che farebbe invidia a diversi “paradisi naturali”.

Malgrado tutto ciò, nel 2018, in Molise sono presenti sacche di povertà senza precedenti. Il tutto nel silenzio “più assordante” della politica.

Tra poche ore sarà Natale. Tanti molisani, mentre sugli organi di stampa nazionali “impazzano” i dati di diffusione su acquisti di cibo e regali, non avranno nulla da festeggiare. Anzi, il Natale costituirà, probabilmente, l’ennesima occasione per riflettere su un anno, quello appena trascorso, orribile. Il governo, immobile, a parole si è speso tanto ma di fatto questo Natale sarà vissuto con ansia e dolore da tante famiglie.

Proprio ieri l’altro, di sera, c’è stata una civile ma “forte” protesta da parte di ex lavoratori della provincia di Isernia. Tra loro anche quelli che un tempo facevano parte del gruppo Ittierre e di altre realtà della provincia pentra, ormai scomparse; decine e decine di lavoratori, ridotti allo stremo e senza prospettive. Così come quelli dello Zuccherificio che, di recente, si sono presentati con gilet gialli in consiglio regionale. Gli ex lavoratori dello Zuccherificio di Termoli, con indosso l’indumento divenuto simbolo della protesta in Francia, si sono presentati durante l’assemblea regionale chiedendo attenzione per la loro precaria situazione dopo il fallimento dell’impianto saccarifero.

Proteste dinanzi al consiglio regionale negli ultimi mesi ci sono state anche da parte degli operatori della Formazione Professionale, di quelli dei Centri per l’Impiego, da parte del Personale che effettua le pulizie proprio presso le strutture della Regione Molise.

Senza dimenticare che quella adottata per la Gam è una soluzione tampone.

Così come si preannuncia un Natale amaro per i dipendenti della società di trasporto ATM, la società che gestisce il servizio di trasporto extraurbano per conto della Regione Molise. Si legge in una nota delle organizzazioni sindacali: “alle prese ormai da tempo con un’impresa che disattende i propri obblighi contrattuali (in primis quello retributivo) nei confronti del personale dipendente. Eppure soltanto due mesi fa, presso la Prefettura di Campobasso, venne convocata un’apposita riunione cui presero parte, oltre alle Organizzazione Sindacali, la stessa Società Atm rappresentata dal Responsabile e la Regione Molise, presente al tavolo con l’assessore ai trasporti e il Dirigente regionale del settore”.

Una carenza di attenzione che abbraccia tutti i settori: anche i Vigili del Fuoco attendono ancora i pagamenti del servizio boschivo del 2017.

Come aveva anche saggiamente sottolineato la leader regionale della Uil, Tecla Boccardo alcune settimane fa: «nelle altre regioni viene utilizzato il decreto Madia, qui non sembra praticabile. Senza politiche di cambiamento restiamo fermi. In sostanza, dunque in Molise continuano a mancare investimenti pubblici veri e senza un aiuto concreto che stimoli gli investimenti privati, il lavoro vero, quello stabile, sicuro, ben pagato, tutelato e contrattualizzato, non viene fuori».

La segretaria della Uil aveva anche posto l’accento sulla situazione scottante riguardante le stabilizzazioni in sanità e nel Pubblico impiego, «il tempo sta per scadere e ancora nulla si vede all’orizzonte mentre in Lombardia si stabilizzano nelle pubbliche amministrazioni persino i lavoratori interinali, utilizzando il cosiddetto “decreto Madia”, così si continua con la solita solfa: tante promesse all’avvicinarsi delle elezioni amministrative, per dimenticarsene una volta prese le poltrone – aveva terminato la Boccardo – e spartito il potere».

Anche l’Acem (associazione costruttori edili del Molise) più volte ha sollecitato il governo regionale poiché le imprese sono allo stremo. Infatti gli imprenditori edili molisani sono scesi in campo per lanciare ‘il grido d’allarme’ per un settore in sofferenza e ai limiti del tracollo. Uno dei tanti tentativi per “destare l’attenzione di autorità regionali e nazionali sull’insostenibilità dell’attuale fase recessiva”.

Un panorama desolante, dunque per il quale non sembra esserci, al momento una concreta via d’uscita. Infatti c’è da registrare un numero esorbitante di proclama ma di fatto, sostanzialmente, si è ancora fermi al palo.

Con tante famiglie della nostra regione che, domani, accanto ai propri cari, avranno ben poco da festeggiare.