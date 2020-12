Natale: abisso d’amore

(CLICCA QUI per la versione AUDIO) +”Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui”. (Gv 3, 16-17)

Pensando al mistero del Natale mi viene in mente subito questa citazione del Vangelo di Giovanni, l’ultimo ad essere stato redatto e che probabilmente ha in sé le riflessioni più mature e profonde del mistero di Cristo. Questi versetti ci fanno capire come l’iniziativa di Dio scaturisca dal suo amore, ed è dunque proprio questa la chiave di volta per non perderci nella vastità di questo tema.

Vedete, considerate il male che fa tribolare il mondo, dite se non nasce proprio dalla nostra incapacità di “sentirci”, ovvero: far nostre le sofferenze e necessità altrui. Questa è l’indifferenza, il “non amore”, radice del peccato, spazio concesso alla morte, voragine in cui l’ego si espande affamato e incapace di saziarsi. Ma a Natale ricordiamo la venuta di chi ci ha insegnato a spalancarci alla vita ed al suo Autore, non risparmiando per se nessuna prova sin dall’inizio; Egli, attraverso la sua difficile vita, ha manifestato la solidarietà di Dio con la sofferenza di ogni creatura: Gesù Cristo il Verbo incarnato!

Celebrare il Natale vuol dire immergersi in un amore insondabile, svincolarsi dalla stretta del proprio ego, correre nell’abbraccio del Dio che si fa uomo per spezzare il silenzio della solitudine cosmica, quella dell’umanità, che non trova altri interlocutori per comprendere e decidere il suo sentiero essitenziale.

Come possiamo farci un’idea dello sconfinato “mysterium incarnationis?” Non è assolutamente facile, ma ci proveremo comunque; ci aiuteremo con il mezzo più autorevole che Dio ci ha affidato per pensarlo: le Sacre Scritture. Nella prima lettera a Tomoteo San Paolo scrive a proposito dell’Altissimo: “il solo che possiede l’immortalità, che abita una luce inaccessibile; che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere” (1Tm 6,16). Eppure l’uomo insiste a usare Il modo più sbagliato di farsi un’ idea di Dio: applicare un’ operazione astratta della ragione, ovvero: sviluppare all’infinito quelle che sono le qualità e le virtù ritenute più importanti per un essere umano. Ad un certo punto però, arriveremmo a concepire Dio come un “superman” e nulla più. Se partiamo però dalla testimonianza di più autorevole, quella che ci dona Gesù, non sarà difficile individuare l’attributo divino che splende di più: la Carità (1Gv 4,8); Tenendo presente ciò possiamo sforzarci di immaginarlo come amore che sorprende sempre tutte le nostre aspettative; bisogna perdersi proprio in questa luce per essere rigenerati. Al dire il vero tutte le virtù divine non sono che le tante facce del suo stesso essere Amore, il quale si esprime in modo diverso a seconda delle iniziative necessarie al suo disegno di Salvezza. Nel suo insegnarci l’amore, il nostro Creatore, raggiunge lo zenit nell’inaudito evento dell’incarnazione. La generosità divina è così grande da trascendere le nostre capacità di comprensione. Se il Figlio è l’amato, ovvero colui che il Padre ama sopra ogni cosa, come può donarcelo senza cadere nella contraddizione di tenere più a noi che a lui? Come può Dio amarci più di suo Figlio? Tanto da permettere che egli si spogli della sua divinità per abbracciare in tutto (eccetto il peccato) le fragilità della nostra condizione umana? (cfr Filippesi 2, 5-11). Questo “dono totale” non è solo del Padre che dona il Figlio, quest’ultimo, infatti, dona la sua Vita e lo Spirito continuamente si spende per la nostra Salvezza, scegliendo di abitare un mondo che gli resiste. Chi di voi rischierebbe la persona che più ama, la sua vita e la sua gloria, per la salvezza di qualcuno che gli è indifferente o addirittura ostile? Noi non potremmo neppure concepirlo, ma Dio l’ha fatto!

Oggi celebriamo la grandezza di questo dono: il solo considerarlo dovrebbe farci piegare le ginocchia per una profonda e grata adorazione. Contempliamo l’Amore perfetto per purificare il nostro che, se limitato allo scambio di doni sotto l’albero, rischia di restare uno stucchevole rituale di famiglia. Il donare di Dio è così gratuito che, oltre a non accettare guadagno, sa rischiare ciò che più ama. Fai nascere il piccolo Gesù anche nel tuo cuore: da Lui re-inizia la storia del mondo e in Lui può ricominciare la tua, ogni volta che smarrito invochi la Sua Grazia e la Sua Luce!

Felice Natale

Fra Umberto Panipucci