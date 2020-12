Natale, a S.Martino in Pensilis acceso l’albero all’uncinetto

Si ripete la tradizione di realizzare ricami all’uncinetto per lanciare messaggi sociali, ma quest’anno il significato è più profondo. Le socie dell’Avos, associazione di volontariato di San Martino in Pensilis, per celebrare il Natale 2020, con la guida della presidentessa Celeste Vitale, hanno coinvolto iscritti e non nella creazione di un simbolo molto speciale fatto a mano.

L’opera è il frutto dell’assemblaggio dei quadrati di lana ricamati all’uncinetto dalle socie Avos che hanno lavorato alacremente durante la chiusura forzata a casa.

Il risultato è un albero imponente e colorato, allestito a San Martino in Pensilis in piazza Vittoria, acceso alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione e dell’associazione.

Quello delle opere ‘sociali’ all’uncinetto è un rituale nato due anni fa, quando le iscritte realizzarono la ‘sciarpa della pace’. Il lavoro fu al centro di una manifestazione che animò le vie del paese e venne scelto, insieme alle sciarpe di altre regioni, per un evento organizzato dalla federazione Senior Italia. Lo scorso anno la sciarpa è stata utilizzata per costruire un presepe, ora invece è servita per confezionare coperte. “Dalla partecipazione corale che abbiamo registrato per la sciarpa, con tante persone che hanno collaborato anche solo donando la lana – spiega Vitale – è nata l’idea dell’albero”.