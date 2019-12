Presentato il cartellone degli eventi nel segno della tradizione con le Maitunate e del divertimento con il concerto in piazza per brindare al 2020

CAMPOBASSO. «Essere o non essere» è forse la frase più celebre della letteratura occidentale, usata e abusata da comici come dalla gente comune, ma che da oggi, venerdì 6 dicembre e in vista del Natale, è stata mutuata dall’amministrazione comunale di Campobasso con l’espressione “Esserci o non esserci, sarà questo il problema” confidando nella “magia buona” della citazione shakespeariana che faccia vincere il “combattimento interiore” di residenti e visitatori per vivere la città anche d’inverno. Un titolo di alto profilo e quindi impegnativo per il primo cartellone degli eventi natalizi (politicamente) a cinque stelle presentato in mattinata nella sala consiliare dal sindaco, Roberto Gravina, dall’assessore alla Cultura, Paola Felice e dai presidenti delle commissioni Commercio e Cultura, Margherita Gravina e Nicola Giannantonio.

Diverse e interessanti le novità messe in campo o, meglio, in centro città in cui le luminarie saranno accese l’8 dicembre e il grande albero di Natale, che sarà donato da un’azienda locale, nel giorno di Santa Lucia (13 dicembre) con il parcheggio sulle strisce blu che sarà gratuito nel periodo che va dal 22 dicembre prossimo al 1° gennaio 2020 per favorire svago e compere, ma con la raccomandazione, da parte del sindaco Gravina a residenti e commercianti di non occupare gli stalli chiedendo «comprensione e buona volontà per questo periodo festivo». In cartellone, come annunciato, anche l’omaggio a Fred Bongusto l’8 dicembre in piazza San Leonardo alle 20 e il 4 gennaio 2020 al teatro Savoia con l’“A.C. Queens Academy” dalle 19. Ci sarà poi la rassegna “Chiese in musica” nelle parrocchie più popolose con i canti natalizi a cura del conservatorio “Perosi” e, per l’ultimo giorno dell’anno, le tradizionali “Maitunate” a Piazzetta Palombo a partire dalle 18. L’attesa per la mezzanotte, invece, in piazza Vittorio Emanuele (di fronte al Municipio) sarà allietata dal concerto di Antonio Sorgentone Quartet per un Capodanno in musica e brindare al 2020. Gli eventi in cartellone proseguiranno fino al 31 gennaio e il 17, per la festa di Sant’Antonio Abate, risuoneranno le note delle Maitunate e delle canzoni campobassane nel largo omonimo a cura di Nicola Mastropaolo all’insegna della tradizione, della cultura e soprattutto dell’identità del capoluogo di regione che vuole più che mai onorare le sue radici con le sue usanze più caratteristiche.