La sera dell’antivigilia abbiamo fatto un piccolo giro per la città di Isernia, raccogliendo le voci e i pareri dei commercianti della zona centrale, per capire com’è andata per i loro affari in un Natale così particolare, come quello di quest’anno. C’è chi è soddisfatto per come è andata e c’è chi si lamenta e resta pessimista per la chiusura di un anno di crisi totale, com’è stato quello del 2020.

