“Nastro rosa Lilt for women: al via visite senologiche, ginecologiche, nutrizionali e psico-oncologiche”

Sono iniziate mercoledì 6 ottobre le visite gratuite organizzate dalla Lilt di Campobasso nell’ambito della Campagna Nastro Rosa 2021.

Per tutto il mese di ottobre si alterneranno presso l’ospedale di Termoli le visite senologiche grazie ai dottori Giovanni Della Valle e Gianluca Coppola, le visite ginecologiche grazie ai dottori Bernardino Molinari, Anna Di Siena e Mariagrazia Conte e all’interno dello Sportello Oncologico le visite nutrizionali con la dottoressa Eleonora Iorio e le visite psico-oncologiche con la dottoressa Marianna D’Aulerio. A Larino presso l’ambulatorio Auser si terranno le visite senologiche grazie al dottor Giovanni Fabrizio. Presso l’ospedale Cardarelli si terranno le visite ginecologiche grazie alle dottoresse Amalia Paglia e Daniela Simeone e le visite senologiche all’interno della Breast Unit di Oncologia grazie ai dottori Giovanni Della Valle e Gianluca Coppola.

Anche quest’anno sono state tantissime le richieste pervenute, tanto da esaurire in breve tempo i posti disponibili.

La LILT vuole essere di supporto, complementare ed integrativa al Servizio Sanitario pubblico, ma chi non riesce a partecipare alla campagna Nastro Rosa 2021, può rivolgersi per una prenotazione con ricetta medica al numero 0874-409552 presso la Breast Unit di Campobasso, Unità Operativa regionale per la diagnosi e la cura del tumore alla mammella.