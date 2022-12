Nascono i comitati “Giovani molisani con Bonaccini”

Il Partito Democratico ha avviato il percorso congressuale che lo porterà ad eleggere, attraverso le primarie nazionali indette per il 19 febbraio, il nuovo Segretario Nazionale. E’ questa la tappa fondamentale per il rinnovamento della prima forza del centro sinistra italiano. In un momento di cosi grande fragilità è necessario raccogliere la forza e la passione di chi da sempre ha creduto nella storia del Partito Democratico attraverso l’ impegno di tutti i giorni.

Per tale motivo abbiamo apprezzato fin dal primo momento la candidatura di Stefano Bonaccini e le sue proposte per il nuovo PD. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, oltre che essere una figura di grande autorevolezza e capacità amministrativa, è l’esponente del Partito Democratico che in questi anni più di tutti ha saputo guadagnare fiducia e consenso nel cuore delle persone.

Consapevoli della grande importanza che i temi dei giovani e del meridione avranno nella mozione Bonaccini, con grande entusiasmo annunciamo la nascita dei comitati “Giovani molisani con Bonaccini”, grazie ai quali sosterremo la candidatura del Presidente della regione Emilia Romagna.

A Campobasso il comitato sarà coordinato dal componente della segreteria regionale dei Giovani Democratici del Molise, Ruggiero Lombardi, il quale sottolinea il desiderio “di riuscire a portare nel dibattito congressuale soprattutto la voce di chi in questi anni non si è più sentito rappresentato dal partito, pur continuando a condividerne i valori fondanti”.

Nella città di Termoli il comitato vedrà come coordinatore Antonio Domenichelli, membro dei Giovani Democratici della città adriatica, il quale dichiara come sia “importante sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini, consci che la sua esperienza politica partita dalle amministrazioni locali possa rafforzare il PD in tutti i territori dell’Italia. Siamo consapevoli di appoggiare una personalità politica vicina ai giovani e alle loro esigenze.”

Il nostro gruppo di giovani è pronto ad ospitare in Molise Stefano Bonaccini e sostenerlo convintamente nell’intenso percorso congressuale appena aperto. Siamo pronti ad accogliere tutti i giovani desiderosi di prendere parte a questo percorso di rinnovamento a sostegno di una candidatura strutturata e di alto profilo come quella del Presidente dell’Emilia Romagna.