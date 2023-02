Nascita e sviluppo imprese locali, il progetto MolisCTE Casa delle Tecnologie Emergenti

Si è tenuta oggi, venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti, MolisCTE.

Il Comune di Campobasso, infatti, con il progetto MolisCTE che ha in Tiscali il partner tecnologico di riferimento, ha risposto nei mesi scorsi al bando pubblicato dal MiSE e riferito alla creazione, su tutto il territorio nazionale, di nuove Case delle Tecnologie Emergenti. Hanno partecipato, insieme al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, tutti i partner del progetto con i loro rappresentanti.

Un modello integrare lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative in ambiente urbano con attività che facilitino lo sviluppo e la nascita di imprese locali legate al territorio attraverso il trasferimento di competenze. Si tratta del progetto del Comune di Campobasso – presentato nella sala consiliare questa mattina, venerdì 3 febbraio, dal sindaco, Roberto Gravina, insieme con i partner coinvolti – riferito alla Casa delle Tecnologie Emergenti, MolisCTE, per il quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento dal Ministero per lo Sviluppo Economico di quasi 11 milioni di euro. Saranno due le diverse linee di intervento: quella della Città & Servizi Intelligenti per Cittadino ed Imprese e quella Salute, Agonismo, Sportech, Wellness, e Wellbeing del Cittadino.

Sarà la Cittadella dell’Economia in contrada Selvapiana, con i suoi 965 metri quadrati di superfice, la sede principale del MolisCTE che ha in Tiscali il partner tecnologico di riferimento e in EY il partner per l’intera consulenza direzionale. Altri luoghi della ricerca di quella che è la prima vera Casa delle Tecnologie Emergenti dell’intera regione Molise, si avranno presso l’Università degli Studi del Molise, presso il Gemelli Molise e l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., anche loro partner del progetto che getta le basi per creare sul territorio un rapporto produttivo tra PA, Università, Centri di Competenza e Grandi Imprese, con il supporto di altri soggetti, oltre a quelli già elencati, che sono Comau S.p.A., il Centro Nazionale Meditech, il Coni, La Molisana, Molino Caputo, SEA – Servizi e Ambiente S.p.A., Ares e JustMO’ .

“Gli obiettivi che mira a raggiungere MolisCTE – ha spiegato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – sono legati alla volontà di creare sul nostro territorio ambienti favorevoli alla promozione del benessere e delle comunità. In quest’ottica, le tecnologie digitali e l’innovazione verranno utilizzate come risorse realmente al servizio dei cittadini, per generare una smart city che deve essere in grado di incidere in funzione di un miglioramento della qualità della vita della nostra popolazione”.

“Siamo orgogliosi di affiancare il Comune di Campobasso in questo progetto innovativo – aggiunge Giuseppe Perrone, EY Partner, Innovation Consulting Leader. Con questa partnership EY mette a disposizione le proprie competenze in ambito tecnologico, digitale e non solo, per creare nuove occasioni di sviluppo in un territorio con grandi potenzialità qual è il Molise. Con le giuste competenze e le tecnologie digitali a supporto, la Casa delle Tecnologie Emergenti potrà migliorare concretamente la qualità della vita della popolazione, e creare nuove possibilità di lavoro”.