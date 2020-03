Nascere al tempo del Coronavirus, l’esperienza di un’ostetrica campobassana

Sono Stefania, un’Ostetrica, vi racconto la Nascita di Elettra.

Siamo in quarantena da qualche giorno, quando decido di sentire la mamma che di lì a breve avrebbe dato alla luce la sua prima bambina.

Decidiamo di anticipare il nostro incontro a quella mattina, per controllare che tutto stesse procedendo bene.

Dieci minuti più tardi è lei a chiamarmi, Elettra aveva deciso di iniziare il suo viaggio verso la vita.

Indosso il sorriso più bello che ho, lo copro con una mascherina, scaldo il cuore e illumino gli occhi.

Sono pronta.

Vado.

Eccomi a casa con loro, con la mamma e il papà, siamo insieme, nell’intimità di casa.

Ci lasciamo trasportare dal tempo scandito dalle contrazioni, come onde del mare che si infrangono sulla riva e tornano indietro, come il vento, che respirando su di esse, riesce a domarle e a riportare la calma profonda.

Una calda doccia lascia scivolare ogni tensione, dona calma, rilassa la mente e il corpo, che con dolcezza si prepara ad accogliere il miracolo della Vita.

Un ultimo controllo, il suono del battito cardiaco di Elettra riempie la stanza e con calma, decidiamo di incamminarci verso il posto in cui sarebbe venuta alla luce.

Siamo ancora tutti insieme, ma tra poco non sarà più possibile, il Coronavirus non ce lo permette.

Ospedale di Campobasso, pre-triage, entra la mamma…solo la mamma.

Da quel momento non avrà accanto me, la sua ostetrica, né suo marito e solo in dimissione rivedrà la sua famiglia.

Non se l’era certo immaginato così il suo parto, ma vanno rispettate le regole e insieme alla sua bambina, unite, se possibile ancora di più, avrebbero vissuto la loro meravigliosa Nascita.

L’Operatore Sanitario che l’accompagna verso il reparto di Ostetricia, diventa in quel tragitto, la sua àncora.

Da dietro la mascherina, la mamma gli chiede “Per favore, posso stringere la sua mano?”, con gli occhi lucidi e tanto affetto, le loro mani si uniscono e, nonostante i guanti che indossano, il calore di quel gesto riporta la mamma nella sua bolla di serenità.

Sono giunti in reparto, anche lui ora deve lasciarla e andar via, ma nuovi occhi sono lì pronti ad accoglierla e ad accompagnarla in quello che sarà, per sempre, il momento più bello di tutta la sua vita.

Cerca conforto, aggrappandosi agli occhi dolci e sorridenti dell’Ostetrica che le resterà accanto e nella quale trova solidarietà e complicità. Gli abbracci non sono ammessi, ma a riempire il grande vuoto affettivo è la gentilezza, la presenza costante e la professionalità di colei, che prima di essere un operatore sanitario è una donna, una mamma, una persona che con umanità accoglie le gestanti e le assiste nel loro diventare madri.

Ricevo ora una telefonata, è lei, la mia mamma, respira profondamente, è tranquilla e tutto procede benissimo. Resto lì con lei, il mio cuore batte con il suo e i nostri respiri seguono lo stesso ritmo.

Respiri profondi. Respiri di Vita.

Dal grande finestrone della sua stanza riesce a vedere suo marito, che è rimasto lì ad aspettare, nel parcheggio dell’ospedale, sono lontani ma vicini. Si salutano, si guardano, in un tempo che sembra correre veloce a dispetto della lentezza a cui questa pandemia ci ha obbligati.

Riesco a mettermi in contatto con l’Ostetrica che si sta prendendo cura di lei, mi rassicura e lo stesso faccio io con la famiglia che è rimasta a casa, in attesa.

Mi dice che c’è la possibilità di fare di più, di poter essere lì senza esserci fisicamente, di permettere al papà di vivere la Nascita di sua figlia, nonostante la lontananza!

Poco dopo il telefono torna a squillare, il cuore batte forte, rispondo.

Come per magia, non solo sento la sua voce, ma posso vederla, splendida, serena, con gli occhi pieni di energia. Io e il papà siamo insieme a lei, in sala parto, insieme ad un’equipe meravigliosa, che con un semplicissimo gesto d’amore e di tecnologia, ha riempito i nostri cuori ed esaudito il desiderio di una mamma ed un papà, che avevano sempre sognato di poter vivere insieme la nascita della loro bambina.

Il nome Elettra significa “brillante”, “scintillante” e, in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui paura e angoscia cercano di prendere il sopravvento, la Nascita di Elettra e quella di ogni altro bambino, è un’esperienza di luce, che risplende nel cuore e come tale, va assaporata, vissuta, trattenuta nell’anima, con tutte le emozioni bellissime e straordinariamente forti che solo la Nascita sprigiona.

Ora Elettra e la sua mamma sono a casa, tra le braccia del papà, ancora incredulo ed emozionato. Elettra è bellissima. Ha la pelle di seta, un mucchio di capelli neri e si rilassa nel suo mondo, al seno della mamma, felice anche lei di questa esperienza di nascita, surreale e meravigliosa, vissuta con consapevolezza e serenità.

Torno a trovarli, chiacchieriamo tanto, ci scambiamo le emozioni provate nei giorni precedenti, la mamma è felice di aver avuto delle persone fantastiche al suo fianco mentre era in ospedale. Infine controllo come sta e come procede l’allattamento, mangio 1, 2, 3, 4…tanti confetti e rientro a casa, grata alla Vita, che nonostante la pandemia, avanza senza paura, continua a fiorire, che nasce e rinasce ogni giorno, illuminando l’universo, come fa l’Aurora.

Con questa esperienza di nascita, vorrei poter rassicurare tutte le mamme che a breve partoriranno, vorrei dirvi di credere nelle vostre potenzialità, nelle vostre innate capacità e nel vostro grande potenziale generativo. Non siete sole, il vostro bambino è lì con voi a darvi forza, il personale sanitario vi terrà per mano nel percorso all’interno dell’ospedale e al rientro a casa, le ostetriche libero professioniste, potranno raggiungervi a domicilio, per sostenervi nei giorni successivi al parto.

Siate forti!

Ostetrica Stefania Mastromonaco