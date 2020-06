Nasce ‘Quaranteen’ il giornale scolastico degli studenti della Brigida

La pubblicazione è l’esito di un progetto sul giornalismo che la scuola, guidata dal dirigente scolastico Francesco Paolo Marra, ed in particolare la professoressa Rita Maria Ziccardi ha realizzato con le la classe II M.

Nel periodo dell’emergenza Covi 19 utilizzando la didattica a distanza, gli studenti hanno potuto svolgere delle videolezioni con la giornalista Valentina Fauzia e comprendere qual è la struttura di una redazione giornalistica, l’organigramma ed i concetti fondamentali della scrittura giornalistica.

E’ stata poi creata una redazione vera e propria suddivisa in settori e sono stati scelti determinati alunni come capi servizio.

Sono stati loro a coordinare il lavoro delle rispettive redazioni e ad interfacciarsi con il direttore della testata ed il coordinatore editoriale.

Il risultato è quello che viene pubblicato oggi, per ora solo in formato digitale sul sito della Scuola; il primo numero di un periodico con ben 52 pagine da sfogliare, suddiviso per aree tematiche: la cronaca, l’arte, poesia e musica, videogiochi, sport.

Una sezione di Quaranteen è stata dedicata ad una persona speciale, la professoressa Mazzanti che conclude con questo anno scolastico il suo percorso professionale e va in pensione.

Gli studenti avrebbero voluto salutarla e fare festa insieme ma le norme di sicurezza anti covid hanno impedito tutto questo e così i loro saluti ed i pensieri per la professoressa sono racchiusi tra le pagine del giornale.

Infine perché Quaranteen: il titolo della rivista è un gioco di parole tra quarantena e teen, teen agers, gli adolescenti.

E’ sembrato fondamentale che il processo di apertura al mondo, quale è un giornale, potesse portare e restituire all’esterno il punto di vista degli adolescenti.

E’ stato chiesto loro di raccontarci la loro quarantena, dal loro punto di vista. Ed il risultato è uno sguardo lucido, disincantato ma anche pieno di energia e fiducia nel futuro.

Come non apprezzare e dare spazio al futuro di Termoli!?