Nasce l’evento ‘Giornate della Cultura Popolare Marinara’ 

Si svolgerà la prima edizione delle Giornate della Cultura Popolare Marinara presso il Borgo Antico di Termoli dal 24 al 28 agosto 2022 a cura dell’Associazione San Basso 7.0

La fattibilità dell’evento è stata possibile grazie al contributo del PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE – FSC 2014 – Intervento “Avviso Pubblico Turismo E’ Cultura 2022/2023 e riguarda tutti gli ambiti di valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed ambientali locali e regionali. Il sito prescelto per l’evento è quindi nello specifico il Borgo Antico di Termoli.



Le giornate della cultura popolare marinara nascono come attrattiva dei beni culturali ovvero come vera e propria forma di comunicazione al fine di accrescere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, anche attraverso nuove forme comunicative.



L’iniziativa nasce come mostra itinerante in alcune delle strutture più caratteristiche e rappresentative del Borgo Antico, a cielo aperto e in “site specific” partendo dal Castello Svevo, Via Federico II di Svevia, Palazzo Figliola, Cattedrale, Palazzo Vescovile, Piazza Bisceglie, Convento Gesù e Maria, Vico San Pietro, Torretta Belvedere.



Con tale iniziativa si vuole guardare a un turismo culturale e di riscoperta delle tradizioni. Si vuole portare a conoscenza della storia della cultura marinara di Termoli e del Molise, legata all’indotto economico delle filiere operanti nei settori produttivi tradizionali.