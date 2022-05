Nasce l’Associazione: “Le radici profonde non gelano mai” in memoria di Aldo Gianfagna

di Marika Galletta

Ad un anno dalla prematura scomparsa del giovane Aldo Gianfagna, stroncato da un malore improvviso, nasce in sua memoria l’Associazione Culturale Le radici profonde non gelano mai.

Aldo Gianfagna era Consigliere comunale a San Polo Matese, paese di cui era originario, Vice Presidente del gruppo folkloristico matesino La Teglia e con la sua famiglia viveva a Miranda.

L’Associazione, di cui il fratello Marco ne è Presidente, nasce per tenere in vita la sua memoria, per mantenere accesa quella fiamma di speranza che lui sapeva portare nel cuore di chiunque l’abbia conosciuto. Senza alcuno scopo di lucro perseguirà esclusivamente finalità di diffusione, promozione, divulgazione di tutti gli aspetti del territorio di San Polo Matese e della regione Molise. Si occuperà di promozione del territorio attraverso manifestazioni, eventi, rassegne e presentazioni culturali preservando l’autenticità delle forme e degli aspetti tipici della tradizione. Non in ultimo, si propone di offrire opportunità di aggregazione e integrazione sociale.

Il Consiglio Direttivo de “Le radici profonde non gelano mai”, come primo evento istituzionale, ha presentato ed illustrato gli scopi ed i progetti dell’Associazione attraverso un video postato sulla pagina social di Facebook creata appositamente per rimembrare e mantenere vivo il ricordo di Aldo, per continuare ad essere ed agire in suo nome e per sentirlo vicino ancora di più.

Aldo è nato e cresciuto nell’amore incondizionato e senza tempo per il territorio, per la cultura locale, le origini e le tradizioni popolari. Si è fatto conoscere, amare ed apprezzare nella vita, per la sua genuinità ed umiltà. Un ragazzo empatico, con la bontà nel cuore. Un dispensatore della cultura del buon umore, con in tasca una solidarietà sconfinata verso il prossimo e quasi mai sprovvisto della sua fedelissima chitarra con la quale amava creare momenti di condivisione collettiva partecipata.

Un uomo di politica, un Consigliere comunale attento, presente e puntuale alle istanze sociali comunitarie, culturali, religiose ed ambientali. Di quei giovani politici emergenti che nell’amministrare la res publica non hanno mai dimenticato l’importanza di lavorare per, con e tra la gente. Sempre in prima linea nella promozione ed organizzazione di manifestazioni culturali e religiose che potessero mettere in risalto il suo San Polo e le radici di appartenenza.

Un uomo di Chiesa, la manifestazione a cui ha dato anima e corpo è il presepe viventeche, ha rappresentato nella sua vita il fulcro delle sue scelte e del suo modo di agire, in quanto devoto alla fede. Preservare la tradizione del presepe vivente ha anche significato aver saputo dare lustro alla propria comunità matesina che ha sempre suscitato l’interesse dei tanti visitatori accorsi negli anni. Tra i fautori che hanno saputo conservare la peculiarità del paese del presepe e la tradizione immortale degli zampognari del Matese.

Un uomo di folklore, era il Vice Presidente del gruppo folkloristico del paese “La Teglia” a dimostrazione che le tradizioni, la cultura, la storia, le origini non le lasciava raccontare, perché le tramandava vivendole attraverso il canto, il ballo e la musica popolare.

”Un grande Uomo, un Fratello unico, un Amico speciale, un Marito amorevole , un Padre senza eguali. Questo era Aldo, donava tutto sé stesso agli altri, perché per lui quello che veramente contava era far star bene chi lo circondava, senza pensare ad un proprio torna conto.” – così lo raccontano a cuore aperto.

L’Associazione nata in memoria ed onore di Aldo Gianfagna, parte dalla panchina a lui dedicata dalla comunità di San Polo Matese, allocata a Santa Maria delle Nevi :

“Ho scoperto che sono le piccole cose, le azioni quotidiane della gente comune che tengono a bada le oscurità, semplici atti di gentilezza ed amore. Così, le radici profonde non gelano mai.”