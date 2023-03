Con una comunicazione del 3 marzo 2023 a firma del Presidente Marco Di Paola, la Federazione Italiana Sport Equestri ha informato la ASD Cassandra Equitazione, nella persona del Presidente Angela Palladino, che il Consiglio Federale ha ratificato per la ASD il riconoscimento del titolo di Scuola Federale di Sport Equestri.

“Le Scuole Federali di Sport Equestri sono la linfa vitale del nostro movimento sportivo – ha dichiarato il Presidente FISE – lo strumento della Federazione per la diffusione della buona Equitazione e della migliore Cultura Equestre. Sono certo – ha concluso – che la ASD Cassandra Equitazione, da oggi “Scuola Federale di Sport Equestri”, lo dimostrerà con maggior vigore e determinazione.”

La notizia del conferimento di questo marchio di qualità è stata accolta con immensa gioia dal Presidente Angela Palladino quale motivo di orgoglio e valore aggiunto per il Centro Ippico Cassandra Equitazione. “Dopo questo importante riconoscimento, oggi, ancor più di ieri – ha comunicato Angela Palladino – la nostra missione è quella di formare giovani atleti nelle diverse tipologie delle discipline degli Sport Equestri, partendo dalla messa in sella fino al conseguimento del Brevetto.”

Nasce la Scuola Federale di Sport Equestri, la soddisfazione dell’Asd Cassandra Equitazione Indietro 1 di 3 Avanti