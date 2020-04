Nasce la Rete dell’Ospitalità Molisana: «Siamo nati per assumere non per licenziare»

“Prima iniziativa aderire al flash mob del 28 aprile 2020”

La rete dell’ospitalità molisana formatasi sulle chat in poche ore raggiunge più di 300 partite iva del settore e aderisce all’iniziativa nazionale per richiamare l’attenzione sul fatto “che le probabili misure da prendere per l’eventuale riapertura di ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, discoteche e lidi balneari sono insostenibili per la gestione ordinaria di un locale. Simbolicamente i rappresentanti della rete consegnarenno le chiavi delle attività ai loro Sindaci. Lo slogan utilizzato sarà :

“Siamo nati per assumere e non per licenziare”

Elenco attività molisane che sottoscrivono l’adesione:

Attività Località Referente Bar Pasticceria Gerry Agnone Germano Labbate Locanda Mammì Agnone Stefania Di Pasquo La Panonda Agnone Chiara Sartanaro Terra Mia Agnone Umberto Masciotra Bar Gentili Bojano Teresa de Dona Boutique Hotel Palazzo Bojano Muccilli Rosanna – Lisio Federico Hosteria Lu Vic P’ Dent Bojano Muccilli Rosanna – Lisio Federico Bar Centrale Campobasso Libero Ranallo B&B Butterfly Campobasso Eliana Gesualdo B&B Il Palazzo Vecchio Campobasso Simona De Castro B&B Savoia Campobasso Rosa Condello Bruschetteria Braceria Mazzamaurielle Campobasso Domenico Colella Caffetteria Al Camaleonte Campobasso Stefania Bevilacqua Caffetteria Pan Cake Campobasso Simona Bevilacqua Coffee bella house — foodland Campobasso Alessio Struzzolino Cocktail Bar Drop Campobasso Giuseppe Cannizzo Crema e Cioccolato Campobasso Leonardo D’Amico Enosteria I Peccati di Bacco Campobasso Stefano Baranello Ferrari Suite Campobasso Nicola Tullo Hotel Rinascimento Campobasso Michele Di Lisio MOVIEat Campobasso Marco Serluca e Giuseppe Di Lallo Osteria 28 Campobasso Mariano Di Tota Osteria La Bottega Campobasso Luciano Grosso Osteria Q. B. Tapas Campobasso Matilde Cicolella Palazzo Cannavina Campobasso Nicola Tullo Paninoteca La Mbosta Campobasso Giacinto Cefaratti Pasky 2.0 Campobasso Massimiliano Di Giglio Pasticceria Jolly Campobasso Angelo Paranza Pizzeria Calabon Campobasso Michele Bonaccia Pizza Cor’e Fantasij Campobasso Antonello Lombardi Pizzeria Little Italy Campobasso Stefano Pergentini Pizzeria That’s Amore Campobasso Valerio Pucacco Residenza Savoia Campobasso Ugo Ficca Ristorante ‘O dei Pazzi Campobasso Angelo Pagano Ristorante Aciniello Campobasso Raffaele Di Cesare Ristorante Da Mario Campobasso Andrea Bagnoli Ristorante Essentia Campobasso Nicola Durante Ristorante Il Podestà Campobasso Antonio Moffa Ristorante Il Sagittario Campobasso Franco Insogna Ristorante La Piana dei Lupi Campobasso Carlo Durante Ristorante Marè Campobasso Daniele Fusaro Ristorante Miseria e Nobiltà Campobasso Maria Assunta Palazzo Ristorante Monticelli Campobasso Simona e Stefano De Castro Ristorante Paparella Campobasso Damiano Paparella Ristorante L’Era Glaciale Campobasso Pio Felice Ristorante Regio Mare Campobasso Antonio Cucaro South Bakery Campobasso Stefano Di Lella Trattoria De Santis Campobasso Mario De Santis Trattoria Nonno Cecchino Campobasso Giuseppe Corsillo Trattoria Pizzeria Marius Campobasso Mario Fiore Villa Rosa Campobasso Francesca Barbiero Ristorante La Dimora Del Gusto Campomarino Barbara De Marco – Soressa Mino Ristorante Nonna Rosa Campomarino Giuseppe L’Abbate Hotel Montecampo Capracotta Muccilli Rosanna – Lisio Federico Paninoteca Taccone Capracotta Massimo Paglione Ristorante L’Elfo Capracotta Michele Sozio Locanda Saccomanno Carovilli Jhonata Saccomanno Ristorante Parco Delle Stelle Castelmauro Pasqualino Torzi Borgo Tufi Albergo Diffuso e Ristorante Castel del Giudice Giovanni Dell’Armi Agriturismo La Ginestra Cercemaggiore Pino Rosa Pub Bracerie The Winner Cercemaggiore Cristino Fontana Ristorante Contrasto Cercemaggiore Lucio Testa Ristorante La Volpe Chiauci Giuseppina Vassolo Trattoria Borgo Antico Civita Superiore Bojano Antonella Di Dodo Ristorante Piana dei Mulini Colle D’Anchise Michele Lucarelli Bar Il Dollaro Colli a Volturno Gianfranco e Stefano Incollingo Pizzeria Lo Scoiattolo Colli a Volturno Rosina Celima Ristorante Volturno Colli a Volturno Gabriele Desiderio Ristorante La Baita Gastro Bar Ferrazzano Luca Cataldi Bar Caffè F186 Fornelli Martina Favellato Ristorante Pizzeria Moustache Fornelli Antonio Castaldi,Marco Leva,Gabriele Petrarca Ristorante Il Parco degli Ulivi Fornelli Giulia e Gianni Tedeschi Ristorante Terre del Sacramento Guardialfiera Luca Pennica Kolidur Travel Club Guardiaregia Barak Levinsky Caffetteria Pasticceria la Dolce Vita Guglionesi Franco Raimondo Ristorante Albergo Ribo 2 Guglionesi Bobo Vincenzi e Rita Santo Alter Ego Style Isernia Cosmo Guerra Birreria Holzhaus Isernia Pasquale Lanzilli – Simone D’Alisa Bar Buffet Stazione Isernia Filippo Ionata Bar Caffè Risorgimento Isernia Ivano Lancellotta Bar Centrale Isernia Massimiliano Antenucci Bar Enoteca Ice & Fire Isernia Domenico D’Agostino Bar Manhattan Cafè Isernia Cristian Brignola Bar Monroe Isernia Benito Cutone Bar Pasticceria Di Rienzo Isernia Fabio Di Rienzo Bar Pasticceria La Fenice Isernia Eugen Filippovic Bar Verdementa Isernia Ilaria Rodogna Bar Smile Isernia Rita Valentino Blue Station Cafè Isernia Jvan Antenucci Bistrò Umami Isernia Franco Giancola Caffè Il Municipio Isernia Luca Testa Caffetteria Lounge Bar Isernia Diego Lombardi Cocktail Bar Le Cave Isernia Jason Mastronardi Dreamcafè Isernia Silvano Calabrese Grand Hotel Europa Isernia Mario Ionata Garage Cafè Isernia Mattia Rotolo Kè Piadina Isernia Cristian Silvestri Klès Five Isernia Diego Lombardi Osteria Molisana Existo Isernia Carlo Pagano e Marx Di Nella Osteria Nabucco Isernia Lorenzo Scimia Osteria Paradiso Isernia Claudio Antenucci Osteria O’Pizzaiuolo Le Segrete del 700 Isernia Davide, Antimo, Alberto Chiacchiari Pizzeria E’ N’ata Cosa Isernia Natalia Soltinschi e Michael Siravo Pizzeria Napul’è Isernia Enzo Di Natale Pizzeria Retrogusto Isernia Mario e Fabio D’Alessio Pizzeria Sette Stelle Isernia Maria Antonietta D’Andrea Pizzaworld Isernia Gianluca Granata Pub Guinness Isernia Cristian Brignola Risto Pub Lallonardi Isernia Mario Lallonardi RistoPub Loft 131 Isernia Franco Giancola Ristorante Al Timone Isernia Gianluca Brignola Ristorante L’Affresco Isernia Gaetano Minervini Ristorante Morsi e Sorsi Isernia Giuseppe Allocca Ristorante Patrizio Isernia Patrizio Di Cesare Ristorante Pizzeria La Fontana Isernia Gordita Albert Mihai Roof Club Isernia Paolo Fava Santacruz Cafè Isernia Alessandro Izzi Agriturismo I dolci grappoli Larino Angelo D’Uva Agriturismo Luna Larino Anna Antonietta Baldassarre Caffè Phanteon Gentile Larino Antonietta Gentile Caffetteria Piadineria Sotto Sopra Larino Sabina Prisco Cibò Pizzeria e Fast Food Larino Giuseppe Izzi La Stozza Larino Andrea Del Zoppo Osteria Del Borgo Larino Assunta D’Ermes Pizzeria Anema e Core Larino Simone Piga Pizzeria Cluenzio Larino Ilardi Giovanna Pizzeria Zeus Larino Pasquale D’Amico Pub Ristorante La Stozza Larino Andrea Del Zoppo Ristorante Pizzeria L’Alternativo Larino Francesco e Andrea Santoro Ristopub Revolution Larino Daniele De Luca Hotel Ristorante Coste del Lago Limosano Rita Del Gobbo Sorelle Capaldi Catering & Banqueting Macchia D’Isernia Maria Capaldi Nina Cafè Macchia D’Isernia Sindy Di Giovanni Ristorante Elicriso Macchia di Isernia Italo De Luca Agriturismo La Sorgente Macchiagodena Carlo Ruscitto Lido Sveva Marina di Montenero di Bisaccia Virna Sciarretta Panificio Di Lella Mirabello Sannitico Stefano e Giuseppe Di Lella Bar Mira Miranda Filomena Ferrante Ristorante ‘U Muline Montagano Cristian Rubbo – Simone Madonna Bar Pasticceria Ricci Montaquila Angelo Ricci Ristorante Il Ghiottone Montaquila Alberto Chiacchieri Masseria Grande Montecilfone Marco Liberatore Lucina Pub Monteroduni Vincenzo Forte Agriturismo Il Quadrifoglio Montenero di Bisaccia Nadia Sparvieri Bullock’s Bar Montenero di Bisaccia Aurelio D’Antonio Circolo La Ruota Montenero di Bisaccia Antonio Petruzzo Gelateria yogurteria Gaba Montenero di Bisaccia Ermando Colameo Harry’s Bar Montenero di Bisaccia Manola D’Ottavio Las Fuentes Bar Montenero di Bisaccia Francesco Demmi Lele’s Bar Montenero di Bisaccia Emanuele Iuliani Pizzeria La Lanterna Montenero di Bisaccia Renzo D’Ascenzo Pizzeria La Pulce Montenero di Bisaccia Diego Cannarsa Ristorante Il Poggio Montenero di Bisaccia Armando Cipriani Rosticceria da olindo Montenero di Bisaccia Ettore Di Vaira Pub Enoteca Ninkasi Monteroduni Domenico Gonnella Bar Zer0,4 Oratino Alessandro Mercurio Ristorante Bas & Co Pesche Igor e Biagio Sannino Ristorante La Pineta Petacciato Sergio Raschia Hotel Iapalucci Riccia Antonio Di Domenico Ristorante Iezza Riccia Antonietta Saturnino Bar La Taverna del Cortile Ripalimosani Fabio Gianserra Blue Note Ripalimosani Michele Stella Ristorante La Cantina Dei Compari Ripalimosani Sergio Colombo Agriturismo La Fonte dei Monaci Roccavivara Vittorio Sallustio Locanda Belvedere Rocchetta Al Volturno Stefano Rufo Bobby’s Bar San Giacomo degli Schiavoni Giovanna Conte Ristorante Cian San Giacomo degli Schiavoni Mario Nocera Ristorante Pizzeria Raggio D’Oro San Giuliano del Sannio Antonio Testa Pizzeria Del Borgo San Martino in Pensilis Maurizio Santoianni Ristorante Nonna Ninuccia San Martino in Pensilis Silvio Santoianni Ristorante Il Laghetto Santa Maria del Molise Mirko Taddeo Albergo Ristorante Le Sette Querce Sesto Campano Rocco Peluso Bar La Baraonda Sessano del Molise Giampiero Sacco About Coffee Garden Termoli Isolina Barisciano Bar Caffetteria Acadèmie du Cafè Termoli Cau Kevin Bar Pasticceria GustiAmo Termoli Cristiana Cellie Bar Via Firenze Termoli Manrico Pitardi Bar Ristorante Food & Fuel Termoli Enrico Sabatino B&B Malò Termoli Maria Domenica Morelli Birreria Only One Termoli Domenico Nardone Borgomastro Termoli Delio Ricci Caffè Bellini Termoli Andrea Pracella Cala Sveva Beach Club Termoli Fabrizio Vincitorio Eattico Pesce di Strada Termoli Pietro Caruso Enoteca Molitaly Termoli Federico Ferracin Fez Cafè Termoli Luigi Simolo Gelateria Yo-Go Termoli Massimo Guardiani Gelateria Melillo Termoli Marcello Melillo Hotel Meridiano Termoli Adamo e Maria Pia Manes Hotel Mistral Termoli Adamo e Maria Pia Manes Hotel Ristorante Lido Bar Oasi Village Termoli Giorgione Nicola Illegal Burgher Parini Termoli Delio e Massimo Ricci Lido La Lampara Termoli Domenico Venditti Lido Panfilo Termoli Antonio e Luigi Napolitano Lido La Piovra Termoli Luigi Venditti Lido Le Dune Beach Termoli Diego e Daniele Paradisi Le Delizie del Grano Termoli Pasquale Sappracone Mixology Bar Termoli Michele Tozzi MicroBar Termoli Massimo Salerno Osteria Dentro le Mura Termoli Antonio Terzano Nicola Vizzarri Exclusive Banqueting Termoli Nicola Vizzarri Paninoteca Bocadillos Termoli Francesco De Rosa Pizzeria Amadeus Termoli Jhonny Bellante Pizzeria Aneme e Core Termoli Enzo Gagliano Pizzeria Bahia azzurra Termoli Nicola Marinucci Pizzeria Cavatelleria La Quercia Termoli Pulcherio Scutti Pizzeria Friggitoria Pizz’Italy Termoli Debora Pretorino Pizzeria La Gioconda Termoli Roberto Giannangelo Pizzeria La Vecchia Napoli Termoli Gianni Lo Preiato Pizzeria Marechiaro Termoli Rosario Gagliano Pizzeria New Seven Termoli Pierluigi Marinelli Pizzeria Ricky Music Restaurant Termoli Riccardo Traversa Pizzeria Srio Termoli Roberto Di Siro Project Pub Termoli Aldo Caso Pud Louis’s Termoli Luigi Iadanza Pub Dickens Termoli Fabio Ambrosino Residenza Sveva Termoli Fabrizio Vincitorio Ristorante Agorà Termoli Federico Valente Ristorante Al Solito Posto Termoli Fabio De Gregorio – Anna Izzi Ristorante Binario dei Sapori Termoli Marcella Pomponio, Luca Racano Ristorante Da Adele Termoli Luca Tomeo Ristorante Don Giovanni Termoli Franco, Nico e Davide Di Renzo Ristorante Federico II Termoli Matteo Miucci Ristorante Il Borgo Termoli Pino Barone Ristorante Il Porto Termoli Salvatore Marinucci Ristorante Pizzeria Il Grottino Termoli Ferrante Angela- Fam. Morelli Ristorante La Sbirra Termoli Enzo Troiano Ristorante Mari e Monti Termoli Domenico Ruggeri – Paolo D’Ottavio Ristorante Miseria è Nobiltà Termoli Monia e Michele Carpinone Ristorante Nicolino Termoli Francesco Caruso Ristorante Nonna Maria Termoli Gianfranca Montecucco Ristorante Oyster Fish Termoli Alessandro e Solly Tamburrano Ristorante Pizzeria La Sacrestia Termoli Pasquale Russo Ristorante Pizzeria Rossopeperoncino Termoli Angelo Forcella Ristorante Recchi Fish Termoli Maria Campofredano Ristorante Salsedine Termoli Fabrizio Vincitorio – Massimo Talia Ristorante Squalo Blu Nobildesco Termoli Francesco Moliterno Ristorante Svevia Termoli Fabrizio Vincitorio – Massimo Talia Ristorante Torre Sinarca Termoli Giacomo Sebastiano – Fabio Lanzone Ristorante Villa delle Rose Termoli Mirko Berardis Ristorante Villa Livia Termoli Massimo Mastrangelo Ristorante Zì Bass Termoli Mirko Berardis Sea Garden Rooms Termoli Domenico Venditti Symposium Termoli Alessandro Esposito Trattoria L’Opera Termoli Roberto Consiglio Bar Pasticceria Dolci Tentazioni Trivento Daniela Carissimo Ristorante Pizzeria Lù Carratino Trivento Giuseppe Scarano Ristorante Meo Trivento Francesco Meo Pizzeria Il Nostrano Pescolanciano Michele Iacovone Hotel Dora Pozzilli Adriano Cozzolino Ristorante Il Bistrot Pozzilli Antonella Nardelli Ristorante Il Casale Pozzilli Francesco D’Angelo Ristorante Pizzeria L’Aurora Ururi Giacinta Di Giambattista Bar Gianpy Venafro Antonio Tomasso Ristorante L’Argine Venafro Alberto Chiacchieri Ristorante Pizzeria Antico Borgo Venafro Giovanni Iannarelli Bar Centrale Vinchiaturo Giovanni D’Aquila Bar Pizzeria da Franco Vinchiaturo Francesco Stabile Bar Pizzeria Looppolo Vinchiaturo Maria Luciano Birreria L’Antico Bar Oriente Vinchiaturo Francesco D’Aversa Casale Rosa Vinchiaturo Felice Pasquale Hotel Ruffirio Vinchiaturo Mario Maddalena Pasticceria Gelateria Cocco Vinchiaturo Antonio Cocco Pizza Pazza a Pezzi Vinchiaturo Nicola Parlapiano Pizzeria Manà Vinchiaturo Linda Marra Ristorante Da Netta Vinchiaturo Berardino Reonegro Ristorante Il Risveglio dei Sapori Vinchiaturo Vito Pascarella Ristorante Nat Tur Vinchiaturo Antonio Di Niro Trattoria La Quercia Vinchiaturo Gianfranco Venditti Stop & Go Vinchiaturo Antonella Caporaso

8 LE MISURE ESSENZIALI PER SOSTENERE LE IMPRESE DEL SETTORE

TERMOLI 25 aprile 2020 – Al Governo viene chiesta l’adozione immediata delle seguenti 8 misure essenziali per la sopravvivenza di moltissimi rappresentanti che operano nel settore:

Cancellazione delle imposte nazionali e locali pertinenti (a titolo indicativo e non esaustivo TARI, IMU, affissione, occupazione suolo pubblico, etc.), credito per utenze relative alle attività commerciali; rateizzazione dei pagamenti degli acconti IRES, IRAP previste a giugno e senza interessi. Proroga della cassa integrazione straordinaria per il personale in forza al 23.02.2020 e fino al 31.12.2020. Sospensione di leasing, mutui e noleggio operativi fino al 31.12.2020, recupero delle mensilità congelate in coda al periodo previsto dalla relativa misura posta in essere. Armonizzazione da parte dello Stato delle regole per l’accesso al credito. Credito d’imposta al 60% riconosciuto al proprietario fino al 31.12.2020 con 40% dell’importo a carico del locatario e misura semplificata (cedolare secca). Detassazione (straordinari) sulle risorse umane in organico, detassazione degli oneri contributivi e assistenziali e dei benefits sino al 30 giugno 2021. Possibilità estesa a tutto il comparto ristorazione di effettuare l’asporto. Misure di sostegno a fondo perduto, ristori e indennizzi, per il periodo di chiusura obbligatorio imposto per legge dall’emergenza covid-19 (pari al 10% del fatturato in relazione allo stesso periodo di riferimento).

Tali azioni si ritengono necessarie nella consapevolezza della centralità che il turismo enogastronomico, l’artigianalità e l’ospitalità rappresentano. Un comparto che è di fatto una leva strategica per il rilancio economico del Paese e il principale strumento di valorizzazione del Made in Italy.

È la prima volta che un’iniziativa così rappresentativa viene realizzata in Italia. La sua genesi è legata alla convinzione che, specie in una situazione così difficile e imprevedibile, il bene comune deve superare ogni tipo di individualismo. Solo un’azione coordinata e sinergica è in grado di garantire un approccio efficace e un risultato concreto, senza il quale difficilmente si uscirà dal tunnel

La volontà di tutti gli aderenti a questo appello collettivo è che il lavoro posto in essere per rispondere all’emergenza generata dalla pandemia non si esaurisca con il cessato pericolo, ma che diventi un progetto, una base per la ripartenza. Uno stimolo per il consolidamento di un metodo di lavoro unitario per fare fronte comune in tutte quelle occasioni in cui sarà necessario far arrivare la voce della ospitalità italiana.

Dopo il primo appello sottoscritto il 2 aprile, il comparto dell’imprenditoria enogastronomica – ancora più rappresentativo con 26 realtà e più di 34.000 associati tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, panificatori, pasticceri, cioccolatieri, gelatieri, responsabili di sala, tutti uniti per un unico scopo – si mobilita nuovamente rinnovando le richieste al Governo e alle Istituzioni.

A firmare il nuovo appello sono le seguenti realtà Associative presenti nel Paese: ADG, Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto; AIG, Associazione Italiana Gelatieri; AMPI, Accademia Maestri Pasticceri Italiani; APAR, Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini; APCI, Associazione Professionale Cuochi Italiani; APGA, Associazione Pasticceri Gelatieri Artigiani; APN, Associazione Pizzaiuoli Napoletani; APT, Associazione Pizza Tramonti; Associazione Ristoranti Follonica; CHIC, Charming Italian Chef; Cibo di Mezzo; Compagnia Gelatieri; Conpait, Confederazione Pasticceri italiani; Conpait Gelato; Consorzio Parma Quality Restaurants; EPPCI, Eccellenza Professionale Pasticceria Cioccolateria Italiana; FIC, Federazione Italiana Cuochi; Gelatieri per il Gelato; Imprendisud Gruppo Ristorazione; JRE, Jeunes Restaurateurs Italia; Le Soste di Ulisse; Ri.Un., Ristoratori Uniti; Ristoranti del Buongusto; Ristoratori del Sannio e alto Casertano; Ristoratori Emilia Romagna; Unione Ristoranti del Buon Ricordo.