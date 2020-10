Nasce la nuova associazione sportiva dilettantistica “Asd Gambatesa”

Da qualche giorno si è formalmente costituita, a Gambatesa, una nuova associazione sportiva dilettantistica denominata “ASD GAMBATESA”. Gli associati, peraltro amici accomunati dalla stessa passione per lo sport, sono ragazzi residenti, per la maggior parte, in Gambatesa ed in altri paesi limitrofi. È davvero apprezzabile e coraggiosa l’iniziativa di questi giovani, malgrado l’emergenza Covid-19, che hanno deciso di fondare l’associazione raggiungendo, in cosi breve tempo, l’obiettivo di realizzare l’ambizioso progetto. Lo scopo che si prefiggono gli associati è la creazione di nuove opportunità di aggregazione sociale, di divertimento e di promozione del paese sotto l’aspetto socio-sportivo. L’associazione si è appena iscritta per la partecipazione al campionato CSI dilettantistico per la stagione 2020/21. Nell’ambiente si registra un grande entusiasmo e una forte motivazione ma soprattutto sono in essere le giuste ambizioni le quali fanno presagire che i risultati saranno immediati. Con tali propositi, tutti si augurano continui ed interessanti miglioramenti sia per quanto riguarda l’assetto societario che a livello agonistico, stagione dopo stagione. Un in bocca al lupo va al neo-presidente Luciano Abiuso e a tutti gli associati, in particolare all’atletico e inamovibile mediano della squadra Salvatore Ciccaglione.

Francesco Riccardo Abiuso