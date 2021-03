Nasce la biblioteca digitale a Bojano: è il primo paese molisano a creare questo servizio

L’ Amministrazione Comunale di Bojano con Delibera di Giunta numero 40 del 30.12.2020 e con determina dirigenziale numero 9 del 14.01.2021 ha istituito una biblioteca di tipo digitale mediante l’adesione alla piattaforma digitale “MediaLibraryOnLine (MLOL)” che consente di mettere a disposizione della cittadinanza, in maniera totalmente gratuita, una vera e propria biblioteca con oltre 2.100.000 testi.

Per accedere ai servizi bibliotecari digitali, l’utente deve essere registrato alla piattaforma. Per farlo deve compilare un modulo accessibile al seguente link: https://forms.gle/pS66Z4fFCSvyQJAh8

Dopo la compilazione ed invio del modulo, l’utente riceverà alla mail da egli fornita, un link accedendo al quale sarà autenticato con un user ed una password, che gli consentiranno di accedere alla piattaforma.

Bojano è il primo paese del Molise che si dota di un tale tipo di servizio che consente a studenti, ragazzi, docenti, professori e famiglie di accedere a tutta una serie di servizi , per 365gg all’anno ed in qualsiasi momento della giornata , comodamente da casa o da un qualsiasi dispositivo connesso ad internet.

L’utente avrà la facoltà di scegliere tra libri di testo, audiolibri, film, e-book, banche dati con argomenti che spaziano dalla narrativa alla salute, dalle scienze alla tecnologia, dagli stili di vita alla matematica e scienze, dai libri di testo per bambino alle opere internazionali, dall’insegnamento della lingua inglese alla medicina, dai testi di economia e finanza a quelli di diritti senza tralasciare i grandi romanze e i best sellers della letteratura mondiale.

Insomma un mondo in cui immergersi in maniera comoda, senza fare file e senza uscire di casa, aspetto particolarmente utile in un periodo di limitazione agli spostamenti a causa della emergenza pandemica tuttora in atto.

Per la partenza di questo servizio è stata scelta una data non casuale: il 27 gennaio.

“La memoria è conoscenza, la conoscenza è cultura, la cultura è il motore ed il bene di ogni civiltà”.

APPROFONDIMENTI : FESTA DELLA DONNA

Nella Giornata internazionale dedicata alla donna vogliamo celebrare i progressi ottenuti in ambito economico, politico e culturale dalle donne impegnate ogni giorno nella realizzazione di una vera parità di genere, dentro e fuori i luoghi di lavoro.

L’emergenza sanitaria ci impedisce di organizzare manifestazioni in presenza, ma sentiamo il dovere di tenere alta l’attenzione sul tema.

Per tale motivo abbiamo pensato di coinvolgere tutta la cittadinanza attraverso il canale della medialibrary.it e suggerire i seguenti spunti:

libri di testo per bambini e scuola primaria: “Piccole Donne”, il capolavoro intramontabile di L.M. Alcott oppure per i piu’ piccini “Storie della buonanotte”: una raccolta di 100 vite di donne straordinarie. Ediz. Illustrata

libri di testo per scuola secondaria di primo grado: “La vita segreta delle donne fiore” di Ledicia Costas, Mondadori , 2018”; oppure “La trottola di Sofia” – Vichi De Marchi, Editoriale Scienza , 2015 che illustra la vita di una donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja che non fu soltanto una grande matematica e la prima ad ottenere una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di talento e un’appassionata sostenitrice dell’emancipazione femminile

libri di testo per scuola secondaria di secondo grado: i capolavori di Goldoni sulle donne –

NARRATIVA per ragazzi ed adulti: “Uomini senza donne” di Haruki Murakami (Einaudi, 2015) grande personalità così ricordata dal “Corriere della Sera” : “Se la letteratura fosse come la boxe, Murakami avrebbe il dono più prezioso: la capacità di sferrare un colpo da ko quando l’avversario meno se lo aspetta” oppure anche “ Le disobbedienti”: Storie di sei donne che hanno cambiato l’arte di Elisabetta Rasy (Mondadori , 2019)

Entrando nella biblioteca, si avrà la possibilità di scegliere liberamente per argomento, tipologia e categoria di documento. Buona lettura a tutti