Nasce in Molise “Italia Viva” di Renzi. Occhionero: «Nuova casa giovane e femminista»

L’ex deputata di LeU annuncia la formazione dei due coordinamenti provinciali e le adesioni finora raccolte

CAMPOBASSO. Italia Viva, la nuova formazione politica fondata da Matteo Renzi, mette radici anche in Molise con la deputata Giuseppina Occhionero (eletta nel marzo 2018 con LeU e in Iv da pochi mesi) che annuncia «la formazione dei due coordinamenti territoriali, che da statuto sono supportati da due coordinatori di genere diverso, per la provincia di Isernia, Giulia di Silvestro, e il sindaco di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi; mentre per la Provincia di Campobasso, Marinangela Bellomo e l’ex sindaco di Santa Croce di Magliano Donato D’Ambrosio».

Oltre ai rappresentanti istituzionali, sono state «diverse le adesioni della società civile e del mondo degli amministratori come il consigliere comunale di Filignano l’architetto, Pier Luigi Pacitti, e l’ex consigliere comunale di Termoli, Mario Orlando da sempre vicino alle idee e alle posizioni politiche di Renzi». Per la deputata molisana, «è solo l’inizio per costruire un network politico aggregante, dinamico, propositivo, composto da un gruppo di persone che si confrontino con passione ed impegno per elaborare risposte efficaci. Dopo l’assemblea nazionale che si svolgerà a Roma il 1° e il 2 febbraio, diversi saranno gli incontri in Molise con l’arrivo di alcuni esponenti nazionali di Italia Viva per visitare, ascoltare le aziende produttive, le associazioni, gli amministratori, i nuovi comitati civici e tutte le persone che hanno voglia di mettersi in discussione. Insomma un partito aperto a tutte le persone che hanno idee e contenuti da mettere a disposizione. Costruiamo – ha concluso Occhionero – una nuova Casa: giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee per il Molise, per l’Italia e l’Europa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno».