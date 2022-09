Nasce il Premio letterario istituto a memoria del dottor Sergio Zarrilli

Nasce ufficialmente il Premio letterario, istituito a memoria della persona e dell’opera del Dott. Sergio Zarrilli, prematuramente scomparso nel 2020.

Il Premio, interamente finanziato dal Comune di Campobasso, è destinato ai bambini e ragazzi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dei Comuni appartenenti alla Provincia di Campobasso e nasce dalla fortissima e condivisa volontà di ricordare l’impegno in favore dei bambini e dei ragazzi, svolto dal dottor Zarrilli sia attraverso la sua attività professionale e sia, con una dedizione intensa e ineguagliabile, nella promozione della lettura con il progetto “Nati per Leggere”.

Il bando del premio, così come i relativi allegati, sono disponibili sull’home page del sito web del Comune di Campobasso.